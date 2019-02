Gabaliņš spēļu pasaules

Atslēgvārdi arvis magone | spēles | programmēšana

Arvis Magone savā dzīvē paspējis strādāt visdažādākos darbus – bijis taksists, pasniedzējs, klientu konsultants, programmētājs, darbojies reklāmas aģentūrā... Tāpat viņš dzīvojis gan galvaspilsētā, gan ārpus Latvijas. Taču paralēli pamatdarbam vienmēr tuvs bijis arī viņa vaļasprieks – datorspēļu radīšana.

Pārmaiņu alkās

2005.gadā Arvis Liepājā pabeidzis mākslas skolu. "Gribēju studēt Mākslas akadēmijā Rīgā, taču nobremzēju, nobijos un uzsāku mācības tepat Liepājā, lai kļūtu par Lietišķās mākslas un dizaina pasniedzēju. Pēc trim gadiem man studijas apnika. Vēlējos dzīvē pārmaiņas," atminas vīrietis.

Viņš saticis savu mīļoto, apprecējies un abi izlēmuši, ka laiks doties meklēt laimi citur. "Devāmies uz Angliju. Sākumā bija kultūršoks no tā, cik daudz cilvēku staigā pa ielu. Bet man tur ļoti patika, bija aktīvs dzīvesveids. Toreiz viesnīcā sāku strādāt par apkopēju, taču nepilnu trīs mēnešu strādāju viņu IT birojā, jo darba intervijā ieminējos, ka protu veikt grafiskos darbus. Vajadzēja veidot mājaslapu dizainus un taisīt reklāmas banerus. Pierādīju savas spējas, pelnīju un nopirku savu pirmo “Apple iMac” datoru."

Arvis vēlējies paplašināt savas zināšanas datorgrafikā, jo tās bija apguvis pašmācības ceļā.

"Pirms aizbraukšanas uz Angliju bija laiks, kad nezināju, ko darīt. Paziņa stāstīja, ka pelna naudu taisot interneta lapas. Šķita aizraujoši un pamazām sāku darboties, jo man ļoti patīk redzēt sava darba rezultātu un ka tas darbojas. Anglijā kursos apguvu 3D programmatūru, video rediģēšanu, ilustrēšanu un fotošopu," stāsta Arvis. Viņš izlēmis turpināt mācības un palikt Anglijā, taču abi ar sievu izlēmuši plānus mainīt, kad ģimenē pieteikusies meitiņa.

"Bērnam vajadzēja stabilitāti. Gribējām, lai ir pašiem kas savs, lai varam nobāzēties, tādēļ atgriezāmies Latvijā."

Solis tuvāk spēļu pasaulei

Krīzes gados Arvim nācies dzīvot, strādāt Rīgā, kamēr ģimene bijusi Liepājā. "Tas psiholoģiski bija grūti mums abiem. Arī ar darbu Rīgā nebija gluži vienkārši. Paralēli darbu meklēju arī Liepājā un jau sāku domāt, ka atkal nāksies aizbraukt no Latvijas." Viņš kļuvis depresīvs un izlēmis atgriezties Liepājā.

"Braucot mājup, internetā ieraudzīju sludinājumu, ka Liepājā tiek meklēts cilvēks, kas prot zīmēt. Viss notika raiti – sazinājos ar sludinājuma autoriem, uzreiz tiku uzaicināts uz darba interviju. Izrādījās, ka zīmētājs bija nepieciešams sociālo spēļu uzņēmumam “Brain Solutions”, kas vietnē draugiem.lv izveidoja populāro spēli "Ferma"."

Arvis tur nostrādājis trīs gadus, kuru laikā arī viņš pietuvojies sapnim par spēļu veidošanu.

"Tu reizēm zini, ka dzīvē lietas mainīsies un pienāca brīdis, kad superīgais darbs beidzās. Pēc tam strādāju reklāmas aģentūrā un darbs nebija no vieglākajiem, taču vajadzēja strādāt, uzturēt ģimeni. Paralēli piedāvāju savus pakalpojumus spēļu izstrādātāju forumā."

Caur to Arvi uzrunājusi firma "Overly", kas šodien ir zināma ar papildinātās realitātes risinājumiem un aplikāciju “Overly” mobilajiem telefoniem. “Strādāju no mājām. Tā bija kā patīkama alga pēc grūta darba. Biju sajūsmā par pārmaiņām un iespēju darīt atkal to kas patīk”.

"Tajā laikā tuvojās pašvaldību vēlēšanas un mūsu veidotais projekts sadarbībā ar žurnālu "IR" ļāva cilvēkiem ar "Overly" aplikāciju noskenēt politiskās reklāmas, pār kurām tālruņa ekrānā parādījās karikatūra, kas parādīja "pilnu bildi" par politiķiem. Piemēram, Ušakova karikatūra lēkāja starp Latvijas un Krievijas karogiem," par paveikto stāsta Arvis.

"Ir reizes, kad darba meklēšanā iestājas krīze, bet citreiz darbs pats tevi atrod īstajā brīdī. Kad aizgāju no "Overly", ļoti ātri saņēmu piedāvājumu strādāt spēļu firmā un 15 dienu laikā uzsāku savu darbu Rīgā, tādēļ kopā ar ģimeni pārvācāmies turp."

Spēļu firmā Arvis kļuvis par pilna laika programmētāju, kas viņam atkal pavēra iespēju stāties pretī jauniem izaicinājumiem un apgūt jaunas zināšanas.

Strādājot jaunā darba vietā, tapa viņa pirmais projekts. "Tā bija skriešanas spēle mobilajiem telefoniem. Laikā, kad ASV norisinājās prezidenta vēlēšanas, mēs izveidojām prezidentu kandidātu tēlus, piemēram, Trampu, Klintoni un ievietojām tos skriešanas spelē. No aplikācijas publicēšanas brīža, vienā naktī aplikācija tika lejupielādēta aptuveni 10 000 reizes. "

Ar pieredzi un plāniem nākotnē

Vīrieša dzīve iegrozījusies tā, ka saticis cilvēkus, kas vēlējušies Arvi atbalstīt, lai viņš varētu izveidot pats savu spēli.

"Četru mēnešu laikā izveidoju spēli "Traffic Racer: Rush Hour", kas šobrīd pieejam "Google play" veikalā," saka Arvis. Pirmā aplikācija, ko vīrietis publicējis interneta veikalā, bijusi "Flappy Copter" – spēle, kurā ar pirkstu vadītam helikopteram jāizvairās no šķēršļiem. Taču pēdējā Arvja izveidotā spēle ir "Color Line Dash", kurā 80.-90.gadu elektroniskās mūzikas pavadījumā ar krāsainām līnijām, jāizvairās no šķēršļiem. "Tā laika mūzika mani iedvesmoja izveidot spēles vizuālo stilu, bet projekts iesākās kā manu spēju demonstrācija kādai darba intervijai," atminas Arvis.

Viņš uzņemts "Latvijas Spēļu Izstrādātāju Asociācijā". Organizācija reizi gadā organizē konkursu “BRSD” - Beidz Runāt Sāc Darīt, kurā liepājnieks startējis ar savu spēli un guvis panākumus.

Taču arī šobrīd, kad Arvja darbs nav saistīts ar spēļu industriju, viņš paralēli darbojas pie diviem projektiem. "Es plānoju attīstīt savu uzņēmējdarbību Liepājā saistībā ar spēļu veidošanu. Šeit ir mūzikas un mākslas skola, ko arī esmu pats beidzis. Redzu iespēju šo skolu absolventiem savas iegūtās iemaņas tālāk attīstīt šajā jomā, ja viņiem rodas tāda vēlme. Man ir daudz emociju un ideju ko vēlos piepildīt nākotnē – pat elpa aizraujas to mēģinot stāstīt."