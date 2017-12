Gadatirgū skolēnu dāvanas pārsteidz

Atslēgvārdi gadatirgus | cits bazārs | tirdziņš | skolēni

Tirdzniecības centrā "Ostmala" notika gadskārtējais reģionālais skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus "Cits bazārs" ar moto "Ziemassvētkus gaidot".

Tirdziņu rīkoja biznesa izglītības biedrība "Junior Achivement Latvija" sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi. Tajā ar saviem ražojumiem piedalījās 26 uzņēmumi, kuri piedāvāja dažādas oriģinālas un interesantas lietas ne tikai svētku dāvanām, bet arī ikdienai.

Gadatirgū viskuplāk bija pārstāvēta Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola ar septiņiem uzņēmumiem. Raiņa 6. vidusskolu un Oskara Kalpaka 15. vidusskolu katru pārstāvēja četri uzņēmumi. Otro gadu piedalījās Krotes Kronvalda Ata pamatskola ar diviem uzņēmumiem.

Piedāvājumu klāstā papildus jau ierastajiem rokdarbiem, rotaslietām, ziepēm un tējām šogad bija arī neparastas lietas, piemēram – stresa noņēmēji, personalizēti un apgleznoti vāciņi viedtālruņiem, leļļu drēbītes, filcēšanas tehnoloģijā izgatavotas apkakles no aitu vilnas, apgleznoti T-krekli, dekupēti māla podi telpaugiem, arī dažādi interjera un dizaina priekšmeti. Tāpat tradicionāli varēja iegādāties apsveikuma kartītes, dāvanu maisiņus, kārbiņas, aploksnes un dažādus Ziemassvētku dekorus.

Izstrādājumus vērtēja komisija, kurā darbojās "Swedbank", Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Liepājas domes Attīstības pārvaldes pārstāvji, kā arī uzņēmējdarbībā pazīstamas personības. Viņi piešķīra jaunajiem censoņiem savas simpātiju balvas. Vislielāko iespaidu atstāja firma "Unyx" no 6. vidusskolas, šie skolēni ieguva bezmaz visu vērtētāju atzinību. "Swedbank" simpātiju balvas saņēma "Turn To Be", kurā strādā 15. vidusskolas un 1. ģimnāzijas skolēni, kā arī firma "Kartūns" no 15. vidusskolas un divi uzņēmumi no 5. vidusskolas – "Ragu pasaule" un "A.R.K.A". Arī "Jautrie pirkstiņi" un "Skalu puikas" no Krotes pamatskolas ieguva vairāku vērtētāju atzinību. Savukārt Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji vēl savas simpātijas atdeva "Pērlei" no 15. vidusskolas un "DAVEKO" no 5. vidusskolas.