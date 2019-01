Gatavojas otrajam piekrastes pārgājienam, finansējums vēl jāmeklē

Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | pārgājieni | tūrisma informācijas birojs

Šodien, 17.janvārī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas sēdē deputāti tika iepazīstināti ar plānu maijā jau otro gadu pēc kārtas rīkot vērienīgo piekrastes pārgājienu, kas tiek organizēts sadarbībā ar Lietuvas aktīvistiem.

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa atgādināja, ka jau pērn notika pirmais šāds pārgājiens, kas pulcēja necerēti daudz interesentu: “Sadarbībā ar Lietuvas aktīvistiem šis pasākums pērn tika rīkots ar mērķi popularizēt Liepāju un piesaistīt tūristus no Lietuvas. Piekrastes pārgājienā piedalījās aptuveni 5000 dalībnieku, no kuriem aptuveni 4500 bija tūristi no Lietuvas.”

Tūrisma informācijas biroja apkopotā informācija liecina, ka viesnīcās pārgājiena nedēļā, no trešdienas līdz svētdienai, piepildījums bijis 98 līdz 99% un tūristi Liepājā kopumā atstājuši aptuveni 40 tūkstošus eiro.

Tā kā pirmais piekrastes pārgājiens bijis veiksmīgs, šogad plānots rīkot otro pārgājienu. Tas paredzēts 11.maijā un iecerēts pēc tāda paša modeļa, kā pērn – ar dažādām distancēm – gan 10 kilometru, gan 100 kilometru.

Lietuvas pārstāvis domā, ka šogad pasākums varētu būt vēl vērienīgāks un piesaistīt vēl vairāk interesentu, tostarp no Rīgas.

Visi deputāti konceptuāli atbalstīja ieceri Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja projektu piekrastes pārgājiena rīkošanai 2019.gada 11.maijā.

Piemēram, opozīcijas deputāte Ludmila Rjazanova atzina: “Tas ir pasākums, kas ne vien uzlabo dalībnieku veselību, bet arī popularizē Liepājas un Latvijas tūrisma iespējas.”

Deputāti interesējās, kāpēc pastaigai pa pludmali nepieciešama dalības maksa. Uz to I.Šoriņa skaidroja, ka dalības maksa atkarībā no izvēlētā maršruta ir, sākot no 7 eiro: “Tā nepieciešama, lai nodrošinātu ūdeni ceļā, garākajos maršrutos ēdināšanu u.c.”

Vien vairāki deputāti, piemēram, Linda Matisone aicināja pārgājiena rīkotājus lielāku uzmanību pievērst vides jautājumiem, atkritumu savākšanai, jo pērn pēc pārgājiena pie Dienvidu fortiem atkritumu urnas bija pārpildītas un veidojās gružu kalni.

“Es gribētu aicināt pievērst lielāku uzmanību vides jautājumiem,” tā Gunārs Ansiņš: “Ne vien par atkritumiem, bet kopumā veicināt zaļo domāšanu. Tad pasākumam būtu vēl lielāka pievienotā vērtība.”

Uz to I.Šoriņa atzina, ka, izvērtējot pērnā gada organizatoriskās nepilnības, šogad, iespējams, pārgājiena dalībnieku pulcēšanās vietās varētu tikt izvietots lielāks konteineru daudzums.

Liepājas mērs Jānis Vilnītis atzina, ka emocionāli atbalsta šī pasākuma rīkošanu, taču finansējums šai aktivitātei vēl ir jāmeklē: “Veidojot pilsētas budžetu, šis pasākums nebija prioritāšu vidū. Varianti ir divi: vai nu rast līdzekļus Tūrisma informācijas biroja budžetā vai Kultūras pārvaldes budžetā, vai arī gaidīt martu, kad būs iespēja veikt budžeta grozījumus.”