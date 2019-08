Grupa "The Briefing" radīs dziesmas latviešu valodā un maina nosaukumu uz "Sapulce"

Foto: no "The Briefing" Facebook konta

"Pēc vairāku gadu pauzes esam sanākuši kopā un sākuši strādāt pie jaunām dziesmām," savā "Facebook" kontā vēsta Liepājas grupa "The Briefing". Mūziķu iecere ir radīt aptuveni piecas jaunas kompozīcijas latviešu valodā, un šī iemesla dēļ arī mainīts grupas nosaukums uz "Sapulce", kas būtu tiešais tulkojums uz latviešu valodu no sākotnējā grupas angļu nosaukuma.

"Lēmums mainīt grupas nosaukumu ir saistīts ar vēlmi mēģināt radīt dziesmas latviešu valodā," portālam liepajniekiem.lv skaidroja grupas dalībnieks Raimonds Dobelis, norādot, ka Latvijā ir virkne grupu, kas gājušas līdzīgu ceļu, ko šobrīd vēlas darīt arī viņi paši, taču angļu nosaukumu tā rezultātā nav mainījušas. "Mums likās adekvāti šajā gadījumā arī latviskot grupas nosaukumu," sacīja Raimonds.

Vaicāts, kāpēc nolēmuši radīt kompozīcijas latviešu valodā, grupas dalībnieks skaidroja:

"Mūsu ieplānotais materiāls ir Latvijas auditorijai. Būtu lieki tādā gadījumā dziedāt angliski.

Turklāt kādu laiku neesam radījuši neko jaunu, arī klausītājiem būtu interesanti dzirdēt dziesmas latviešu valodā."

Četru latviešu mūziķu grupa "The Briefing" (sastāvā Kristīna Dobele, Raimonds Dobelis, Sandis Volkovs un Juris Peterlevics) jau kopš 2010.gada dzīvo un darbojas Londonā. Tā kā šobrīd divi dalībnieki – Juris un Sandis – ir atpakaļ Latvijā, ar idejām plānots apmainīties internetā. Bet pēc tam ir mērķis kompozīcijas samēģināt un ierakstīt Latvijā.

"Par dziesmu tekstiem vēl pāragri spriest," atbildēja Raimonds, vaicāts, par ko būs dziesmas. Plānots, ka kompozīcijas tiks pabeigtas līdz 2020.gada beigām.

Grupas mūzikas stils ir indie pop, lielākie hiti "Favourite Place", "Runaway", "All You Have To Know". Dibināta 2002.gadā.