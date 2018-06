Atslēgvārdi bb wakepark | sup | supošana | ideja izklaidei

Siltajos vasaras vakaros, pilsētas burzmas un steidzīgā darba ritma nogurdināti, cilvēki aktīvāk meklē izklaides iespējas, kuras relaksē kā ķermeni, tā prātu. Aizvien lielāku popularitāti šādu aktivitāšu vidū iemanto supošana – iespēja pārvietoties pa ūdeni, stāvot uz paplata, stabila sērfa dēļa, vadot to ar vienu airi.

Atrašanās vieta: Liepājas apkārtnē SUP dēļu noma pieejama vairākas vietās:

- “BB Wakepark” – Liepāja, Lībiešu iela 2/6

- Vindserfinga klubs “Rietumkrasts” – Liepāja, Katedrāles iela 15

- “Wake das crocodill” – Pāvilosta, Dzelzceļa iela 50

Ilgums: pēc dalībnieku izvēles, sākot no 30 minūtēm līdz 60 minūtēm

Dalībnieku skaits: vienlaicīgi uz SUP dēļa var atrasties divas personas

Cena: 6 – 10 eiro

Piemērots: Šajā atpūtas veidā nav dzimuma, vecuma vai fiziskās sagatavotības ierobežojumi. Arī laikapstākļi nav iemesls, lai atliktu šo aktivitāti, svarīgi ir izvēlēties pareizu apģērbu, kas palīdzēs nenosalt vēsākā laikā un nesakarst saulē.

Vērtējums

Dodoties baudīt Beberliņu ūdenstilpi no citādāka skatu punkta, tiek padomāts par visu – pirms došanās ūdenī apmeklētājiem tiek izsniegtas gan drošības vestes, gan sniegta instruktāža par to, kur un kā pareizi pārvietoties ar SUP dēli, gan veltīti iedrošinājuma un uzmundrinājuma vārdi.

Braukšana ar SUP dēli nav sarežģīta. Ir nepieciešama vien kripatiņa līdzsvara izjūtas, lai nostāvētu uz dēļa, un pavisam nedaudz fiziskā spēka, lai, airējoties, tiktu uz priekšu. Nodarbe ir piemērota gan fizisku aktivitāšu cienītājiem, gan cilvēkiem, kuri ar sportu ir uz “Jūs”, jo ikviens var izvēlēties sev piemērotāko tempu un distanci. Supošanas laikā nav jāizjūt steiga un sacensību gars – kad vēlies – airējies, kad vēlies atpūsties –apstājies un relaksējies, izbaudot mieru, un dabas skatus, kurus nereti ikdienas steigā nākas palaist garām.

Supošana ir aktivitāte, kas nodarbina visu ķermeni – muguru, rokas, kājas, pat pēdas, jo ir jāspēj noturēt līdzsvars uz salīdzinoši nestabilās ūdens virsmas. Taču arī cilvēkiem, kuri satraucas par līdzsvara izjūtu un nejūtas droši, nav jābaidās, jo uz SUP dēļa var sēdēt, tupēs, gulēt, līdz ar to, radot lielāku drošības sajūtu un stabilitāti. Lai nodarbotos ar supošanu ir nepieciešams speciāls aprīkojums – dēlis, airis un veste. Ikdienā apmeklētāji var iznomāt inventāru uz vietas atpūtas parkā vai izmantot savu.

Aktivitāte ir piemērota, gan romantikas un divvientulības baudītājiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan kā atpūta plašākā draugu lokā. Lēnām un nesteidzīgi airējot pa ūdeni, var gan paspēt aprunāties, gan pasmieties. Tā, kā uz viena SUP dēļa var atrasties divas personas, arī paši mazākie apmeklētāji ir laipni gaidīti un, ievērojot drošības pasākumus, var supot kopā ar vecākiem. “BB wakepark” vienlaicīgi apmeklētājus nodrošina ar sešiem SUP dēļiem.

“BB wakepark” instruktors norāda, ka īpaši baudāma šī aktivitāte ir vakara stundās, kad ūdens kļūst pavisam rāms un saulriets apkārtni ietin citās krāsās.

Arī supošanas iespējas ir ļoti plašas – var airēties pa ezeriem, upēm, kanāliem. Taču pašiem drosmīgākajiem “BB wakepark” piedāvā iespēju doties šķelt jūras viļņus un izbaudīt mazliet asāku emociju gammu.

Ja gadījumā visi dēļi ir aizņemti, tiek rezervēts laiks mazliet vēlāk, taču jārēķinās ar to, ka labu laikapstākļu gadījumā un vakara stundās cilvēku interese mēdz būt liela, tādēļ vēlams sev interesējošo laiku rezervēt savlaicīgi. “BB wakepark” kolektīvs ir ļoti atsaucīgs un ieinteresēts, lai atpūta būtu pēc iespējas patīkamāka.

Izbrauciens ar SUP dēli, mūsuprāt, ir aktivitāte, kas vasarā noteikti jāizbauda, jo miera sajūta ikvienam sniegs pozitīvas emocijas un uzlabos garstāvokli. Airēšanās ar dēli apvieno relaksāciju ar jautrību, kas īpaši baudāma siltajos vasaras vakaros. Ūdens palīdz nomierināties un atbrīvoties no sasprindzinājuma, kas radies darba dienas steigā. Nodarbojoties ar airēšanu uz dēļa, domas ir jākoncentrē vien uz to, kā saglabāt līdzsvaru, aizmirstot par visu pārējo.

Arī pirmo reizi kāpjot uz SUP dēļa ir maza varbūtība nonākt ūdenī un saslapināties, taču, ja tā gadās, tas pasākumu padarīs tikai jautrāku. Pēc aktīvas supošanas, “BB wakepark” kafejnīcā ir iespējams sasildīties ar tasi gardas tējas un atcerēties mirkļus uz ūdens. “BB wakepark” viennozīmīgi ir vieta, kur izbaudīt pilnu emociju virpuli un gūt neaizmirstamas atmiņas.

Vasaras sezonā, portāls liepajniekiem.lv izzina pieejamās atpūtas un izklaides vietas Liepājā un tās apkārtnē, lai saviem lasītājiem sniegtu informāciju un savu vērtējumu par tām.