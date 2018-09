Iekšējais zirgs pats atnāk uz skolu

Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | Ivars Heinrihsons | māksla | zirgs

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pagalmā Alejas ielā vakar ganījās zirgi. Turpat tuvumā bija Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, konsekvents zirgu attēlotājs mākslā Ivars Heinrihsons, kas skolas audzēkņiem vadīja meistardarbnīcu "Dzīvs zirgs – īstermiņa studijas".

Bēro skaistuli Alegru no Gaviezes pagasta "Krūmu" mājām bija atveduši Līga un Ivo Pavlušenko. Lai ķēvītei būtu drošāk strādāt par modeli, līdzi bija atvests arī viņas staļļa biedrs ponijs. "Zirgu gleznošanai vedam pirmoreiz," teica Līga. "Lai jaunie mākslinieki pazīmē," laipni atvēlēja Ivo. Abi viņu zirgi jau viesojušies Liepājā, kad šogad filmēts video par godu Jūras svētkiem. Saimnieki uzskata, ka zirgs jau pats par sevi ir gleznains dzīvnieks un visos pasākumos, kur viņi bijuši, tie cilvēkiem ļoti patīk.

Speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Andra Zvirbule pastāstīja "Kurzemes Vārdam", ka šogad skolā īpašu uzmanību pievēršot zīmējumam, tai skaitā dizaina zīmējumam un īstermiņa skicēm. "Lai padarītu procesu interesantāku, noorganizēta tikšanās ar Mākslas akadēmijas profesoru, cilvēku, kura daiļradē zirgi ir plaši izmantoti. Esam plenērā braukuši uz laukiem, bet, ja zirgs pats atnāk uz skolu, tas ir daudz interesantāk," teica skolotāja. "Audzēkņu skices I. Heinrihsons ir gatavs paanalizēt. Ceru, ka šajā skaistajā vasaras laikā radīsies jauni darbi, tā ir labāk, nekā sēdēt pie molberta telpās."

I. Heinrihsons parādīja mākslas skolas audzēkņiem, kā sākt skicēt zirgu, kā veidot tā formu, siluetu. "Pamatā ir kustība un ekspresija, kas izpaužas caur žestu. Rokā ieliec zīmuli, sangvīnu vai otu, un tad kaut kas nāk ārā – tas ir kaut kāds iekšējais zirgs. Es domāju, ka katrā no mums iekšā ir tāds. Viens kaut kur raujas projām no šodienas, no kādām attiecībām. Otrs tiecas uz augšu pēc kaut kā skaista un cēla. Varētu būt arī trešais, kas mēģina tos savienot," stāstīja gleznotājs. Tā viņš savā daiļradē esot nonācis pie zirga, balerīnas un klavieru vāka. Viņaprāt, zirgs ir ideāls objekts, lai kaut ko izteiktu mākslā, jo tam piemīt apjoms, siluets un materialitāte.

Meistardarbnīcas dalībnieces Laima Grasmane un Danita Šķila apgūst apģērbu dizainu, taču mācību procesā esot ļoti daudz jāskicē. Meitenes dzīvniekus nekad iepriekš nebija zīmējušas. "Esam bijušas zaļajā praksē un gleznojušas dabu, ārpasauli, bet ne dzīvniekus," pastāstīja Laima. Uzlūkojot dzīvu zirgu, viņai bija bail, ka būs grūti to skicēt. "Jo dzīvnieks kustas, ir grūtāk uztvert formu. Tajā pašā laikā var vairāk atbrīvoties," atzina Danita. I. Heinrihsona stāstītais meitenes iedvesmojis un iedrošinājis. "Prieks, ka pie mums brauc mākslinieki un mēs varam šo visu redzēt dzīvē," teica Danita.