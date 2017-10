Iemācās saplīsušajam dot otru dzīvi

Atslēgvārdi radi vidi pats | repair cafe

Mēs bieži vien saplīsušas mantas izlemjam izmest, nepadomājot, kādu kaitējumu tas nodara dabai. Biedrības “Radi Vidi Pats” un “Homo Ecos” 7. oktobrī rīkoja “Repair Cafe” jeb mantu labotavu, kur ikviens interesents varēja gūt zināšanas par mantu labošanu, kā arī kopā ar pieredzējušiem meistariem salabot savas līdzi paņemtās saplīsušās lietas. Labot varēja elektrotehniku, velosipēdus un pat apģērbus.

Biedrība "Homo Ecos” izveidojusi projektu, kura ietvaros šādas mantu labotavas tika atvērtas dažādās Latvijas pilsētās. Biedrības “Radi Vidi Pats” pārstāve Katrīna Īviņa stāsta, ka biedrība meklējusi vietējos meistarus, kas palīdzētu atnestās lietas labot. Meistars Andris atbraucis no Grobiņas un brīžos, kad nav jāpalīdz cilvēkiem, kopā ar brīvprātīgo Ēvu no Somijas izgatavoja kaķu mājas, ko izvietot pilsētā. Viņi atnākušos izglītoja par labākajiem veidiem, kā būvēt mājas dzīvniekiem no sadzīves materiāliem.

Arī brīvprātīgais Luka, kurš ieradies no Serbijas, pasākumā piedalījās, palīdzot remontēt velosipēdus.

Kultūrvietas “Kursas putni” telpās pie galdiem iekārtojušās gan šuvējas Rita un Laura, gan elektrotehnikas meistari Zigis un Aivars. Šuvēja Rita Juse-Čirkše atzīst, ka pati piedāvājusi biedrībai šajā labotavā piedalīties. “Tas ir tas, ko man patīk darīt vēl vairāk nekā taisīt jaunas lietas,” stāsta Rita. Viņa pati ar rokdarbiem nodarbojas jau vismaz 50 gadu. “Ja tev adīt iemāca agrāk nekā lasīt, tad tāds ir iznākums. Es daudz ko māku – varu šodien gan caurumus lāpīt, gan labot rotas un adījumus.”

Cilvēku interese bija jūtama visas dienas garumā. Visvairāk apmeklētāju vērsās tieši pie šūšanas meistariem, nesot saplīsušus apģērbus un somas. Tika laboti arī radio aparāti, elektrības pārveidotāji, pultis.

Arī paši meistari pasākuma ideju atbalsta un uzskata, ka ir ļoti svarīgi cilvēkus pieradināt pie mantu labošanas, jo ne viss ir tik sarežģīti, cik izskatās. “Ja mēs padomājam, kādus atkritumus aiz sevis atstājam, lietas izmetos pēc īsa laika... Tas ir šausmīgi. Tie var te gulēt gadsimtiem ilgi. Ir svarīgi mācīties, jo neviens no mums nav piedzimis, visu protot!”

Pasākuma noslēgumā ikviens varēja vērot filmu par elektrotehnikas ietekmi uz cilvēkiem un vidi, kā arī piedalīties diskusijās un saņemt balvas.