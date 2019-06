Ietaupīt palīdz rūpīga plānošana

Atslēgvārdi ceļošana | tūrisms | Mārtiņš un Alise Mičuļi | taizeme

Vasarā varam baudīt skaisto un saulaino laiku tepat Latvijā. Bet ko iesākt, ja ir vēlēšanās doties garākā ceļojumā? Kā veiksmīgi izplānot budžetu, un kas nodrošina brauciena izdošanos? Pieredzē dalīties piekrita Mārtiņš un Alise Mičuļi, kas nupat kā atgriezušies no piecu mēnešu gara ceļojuma.

Mēneši no biļetes līdz ceļojumam

"Devāmies pārziemot uz Taizemi, ieplānojot vairāku mēnešu prombūtni. Decembra sākumā pametām Latviju un atgriezāmies pašās aprīļa beigās," pastāsta Mārtiņš. Arī tālā galamērķa biļetes tika iegādātas vismaz astoņus mēnešus pirms izlidošanas, lai tiktu pie iespējami zemākās cenas. "Vienam cilvēkam turpceļš izmaksāja 200 eiro. Atpakaļ ceļa biļeti nepirkām, jo zinājām, ka noteikti apmeklēsim citas valstis Āzijas dienvidaustrumos, tādējādi izlidošanas vieta nebija skaidra un biļeti atpakaļceļam izlēmām pirkt tad, kad būs zināms skaidrāk, kur tad mēs īsti būsim pirms došanās mājup. Rupji rēķinot, saplānojām sev budžetu uz abiem 1000 eiro mēnesī," pastāstīja ceļotāji.

Kāpēc garākam braucienam izvēlēta tieši Taizeme? "Ja kāds vēlas ballītes, tur to var atrast, ja kāds vēlas mieru un klusumu, – arī tas tur ir. Silta saule, jūra, augļi, smaidīgi cilvēki... perfekta atpūta. Valsts ir attīstīta, tur ir labs internets, ceļi, transporta iespējas, arī dažāds un gards ēdiens, protams, arī skaista daba," sacīja Mārtiņš.

Budžets atkarīgs no prasībām

Lai veiksmīgi saplānotu budžetu, Mičuļi iesaka vispirms saprast, ko patiesi vēlies – nospraust prioritātes.

"Mēs gribējām pārziemot, un pieci mēneši tomēr nav īss laiks ceļojumam. Apsēdāmies abi un rēķinājām, ko ēdam, cik daudz, cik bieži būs vēlme iet ēst ārpus mājas un cik gatavosim paši. Tāpat arī rēķinājām, cik daudz braukāsim apkārt pa tūrisma objektiem, kādu transportu izmantosim un vai būs arī kādi lielāki pirkumi. Tas viss jāapzina, jānoskaidro aptuvenās cenas galamērķī un jāierēķina vēl mazliet naudas neparedzētiem gadījumiem.

Realitātē no ieplānotajiem 1000 eiro mēnesī mēs tērējām ap 800 eiro, jo tomēr atradām variantus, kā vēl lētāk dzīvot siltajās zemēs. Tagad zinām, ka var pat vēl lētāk," skaidroja Mārtiņš. Pāris uzsver, ka abiem patīk arī visus ceļojuma tēriņus kopīgi rēķināt, plānot un vēlāk redzēt iznākumu, vai tas ir reāli, vai tas ir pa spēkam un vai tas viņus apmierina. Kā abi atzīstas, pavisam bez komforta arī brauciena laikā nevēlējās dzīvot. Lai saprastu, cik lielu budžetu katram vajadzētu atvēlēt ceļojumam, viņi iesaka vispirms apzināties savu vēlamā komforta līmeni un izzināt aptuveno gala mērķi, kā arī to, vai tā būs aktīva tūristu vietu apmeklēšana katru dienu un šikas viesnīcas vai tomēr mierīgāka atpūta pludmalē bambusa būdiņā ar minimāliem izbraucieniem uz bezmaksas apskates objektiem tuvējā apkārtnē. Pārējo gan varot noskaidrot internetā, cenas ēdienam un naktsmājām, kā arī transporta un izklaides vietu izmaksas.

Jāmeklē visizdevīgākā kombinācija

Kā atrast izdevīgākos reisus, lai iekļautos ceļojumam atveltītajā budžetā? Mārtiņš ar Alisi rekomendē vietni skyscanner.net, bet atzīst, ka dzirdētas labas atsauksmes arī par mājaslapām momondo.com un kiwi.com. "Visizdevīgākos piedāvājumus esam atraduši, paši ieguldot laiku un meklējot kombinācijas, kuras šīs vietnes nepiedāvā. Piemēram – sākumā pieprasām meklējumā Rīga – Bangkoka, apskatām piedāvājumu, secinām, ka jāmēģina atrast kas lētāks. Tad sākam kombinēt citus izlidošanas punktus un galamērķus. Var meklēt kaut ko, kas ir tuvu Rīgai, vai arī tālāku vietu, ja no tās pieejami labi lētie lidojumi. Ar galamērķi ir līdzīgi – vai nu kaut ko tuvu izvēlētajai pilsētai, vai arī tālāk, ja ir lētas savienojuma iespējas.

Mūsu gadījumā lidojām no Rīgas uz Oslo, un tad uz Bangkoku. Atpakaļ lidojām no Singapūras uz Berlīni, pēc tam Londonu un tikai tad uz Rīgu," stāsta ceļotāji.

Mičuļi izceļ būtiskāko, kas jāizdara laikus pirms došanās ceļojumā: "Katram, protams, tas ir individuāli, atkarīgs no tā, uz kurieni dodies (valsti un reģionu), bet ir jāpārbauda informācija par potēm, vīzām, laikapstākļiem un draudiem par stihijām vai drošības situāciju valstī. Pārsvarā to visu var atrast Ārlietu ministrijas mājaslapā." Mārtiņš arī piebilst, ka ir svarīgi arī pārbaudīt, vai pases derīguma termiņš ir pietiekami ilgs. Tāpat labi būtu nodrošināties ar vairākiem maksājuma līdzekļiem – skaidru naudu un vairākām, dažāda veida maksājuma kartēm, jo nevar paļauties tikai uz vienu.

Visu pārbaudīt divreiz

Lai atrastu labākās naktsmītnes, abi ceļotāji iesaka lasīt atsauksmes vairākās naktsmāju meklēšanas platformās – tādās kā "Google Maps", booking.com, airbnb.com un agoda.com. Tāpat arī abi piekrīt, ka interesantāka pieredze noteikti būs vietējo rajonos, jo tūristu rajonos parasti ir augstākas cenas un vairāk cilvēku, kas bieži traucē izbaudīt atpūtu un iepazīt vietējo kultūru. Savukārt, lai nebūtu pārsteigumu vēderam, Mārtiņš un Alise iesaka ēst augu valsts ēdienus.

"Mēs pārsvarā gatavojām paši vai apmeklējām vietējo ēstuves, jo tur vienmēr ir lētāk un var izbaudīt tradicionālos ēdienus." Bet no gaļas un piena produktiem, esot siltajās zemēs, latvieši iesaka izvairīties, lai negadās saindēties ar ēdienu.

Par pārvietošanās iespējām, ko izmantoja sava ceļojuma laikā, abi pastāsta: "Taizemē un Bali braucām ar motorolleri. Tikai iepriekš internetā noskaidrojiet aptuvenās cenas. Tam var izmantot dažādus ceļojumu forumus, arī feisbukā ir divas grupas latviešu ceļotājiem, kur vienmēr var jautāt pēc padoma."

Tā, lai gribas atgriezties

Alise un Mārtiņš Mičuļi iesaka uzmanīties ceļojuma laikā no liekiem tēriņiem. "Bali samaksājām sodu par to, ka palikām vienu dienu ilgāk, nekā vīzā noteikts. Jābūt uzmanīgam, arī mainot naudu, īpaši Taizemē. Mums gadījās, ka iedod summu, kas ir krietni mazāka par to, ko pēc kursa mums bija jāsaņem. Vienreiz to pamanījām, kad bijām jau ceļā, bet otrreiz turpat maiņas punktā, kur, protams, uzreiz par to ziņojām un dabūjām pilno summu. Parasti atšķirība maiņas punktos nav liela, bet valūtas kursu iepriekš vajag pārbaudīt iegūglējot," rosina Mārtiņš. Pāris iesaka arī uzmanīties no cilvēkiem, kuri piedāvā mobilo operatoru pakalpojumus pie saviem "draugiem", jo var gadīties sastapties ar krāpniekiem, īpaši, ja neesi pārbaudījis, kādas ir vidējās cenas par telefonu un internetu valstī.

"Mēs noteikti plānojam atkal doties uz Taizemi, kā arī Indonēziju," sarunas beigās saka Mičuļu ģimene. Iemesli, lai atgrieztos, esot siltais klimats un dienvidu augļi, kurus tur var baudīt, kā arī smaidīgie un draudzīgie cilvēki.Tāpat arī miers, gardie, Āzijai raksturīgie ēdieni, fantastiskie dabas skati un peldes okeānā padara ceļojumu uz Āziju patiesi neaizmirstamu.

"Ceļojot esam iemācījušies dzīvot vienkāršāk un novērtēt, cik skaista un dažāda ir planēta. Ir interesanti redzēt, kā dzīvo vietējie, kādas viņiem ir paražas, tāpat apzināties to, ka pārsvarā tomēr cilvēki uz šīs planētas ir draudzīgi un vēlas dzīvot mierā un saticībā," pastāsta Mārtiņš un Alise.