Jaunajā gadā turpina rakstīt radoši

Trešdien, 16.janvārī no pulksten 16 līdz 17.30 Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24, norisināsies radošās rakstniecības pasākums “Rakstīt rakstīt” ar Lindu Skrandu. Šoreiz tēma būs veltīta reakcijām uz apkārt notiekošo, vēsta Jauniešu mājas projektu vadītāja Daira Knipše.

“Jaunā gada pirmajā nodarbībā pievērsīsim uzmanību mūsu reakcijām uz apkārt notiekošo un pētīsim savas reakcijas radošā, rakstiskā darbā. Izmantosim asociāciju metodes, mūsu savstarpējo enerģiju ķēdes reakcijas, un to visu mēģināsim ietērpt vārdos”, par pasākumu stāsta Linda.

Linda Ulāne (ar pseidonīmu Linda Skranda) raksta dzeju un īsprozu jau vairāk kā 10 gadus. Kopš 2014. gada pasniedz arī radošās rakstniecības nodarbības, sākotnēji - Lielbritānijā, vēlāk Liepājā un arī citās Latvijas vietās. Savās nodarbībās strādājot ar migrantiem, ar LGBT kopienas pārstāvjiem, ar ieslodzītajiem, ar jauniešiem, kas meklē savu balsi un ceļu dzīvē, kā arī ar pieaugušajiem, kuri vēlas atklāt jaunus sevis izpausmes veidus, Linda gan vienatnē, gan kopā ar kolēģiem izveidojusi atšķirīgu radošās rakstniecības metožu klāstu, ar kura palīdzību dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja ne tikai attīstīt savu radošumu, bet arī apgūt terapeitiskas metodes, ko viņi var izmantot savā ikdienā ārpus nodarbībām.

Viena no radošuma definīcijām ir spēja inovatīvas idejas pārvērst realitātē. Tas nozīmē, ka attīstot radošumu, mēs arī attīstām spēju uztvert pasauli jaunos veidos un ieraudzīt saistību starp it kā nesaistītām parādībām, tādējādi attīstot spēju risināt problēmsituācijas, kas ir svarīgi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Programma veidota tā, lai ikviens dalībnieks, neatkarīgi no savas iepriekšējās rakstīšanas pieredzes spētu izteikt sevi rakstiskā veidā, kā arī ar dažādu radošu metožu palīdzību apskatīt dažādas problēmsituācijas no citiem leņķiem, kā arī mācītos mainīt ieradumus, kas līdzšinējā dzīvē dalībnieku ir kavējuši.

Ieeja pasākumā bez maksas.