Jaunieši gatavojas izrādei “Baiļu labirints”

Atslēgvārdi liepājas modes un mākslas studija | baiļu labirints | izrāde | wikorija

Pašlaik Liepājas Modes un Mākslas Studijas audzēknēm ir aktīvs mēģinājumu laiks, jo 26. janvāra vakarā kultūras namā „Wiktorija”, Liepājā, Graudu ielā 36/38, jaunieši, vecāki, izglītības un interešu izglītības iestāžu darbinieki, kā arī ikviens interesents bez maksas varēs noskatīties versiju par antiutopiju, kustību izrādi „Baiļu labirints”.

Pēc izrādes sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienību „Jauniešu māja” un dažādu jomu ekspertiem notiks diskusija par izrādē atainoto, portālam ziņoja Biedrības "Liepājas Modes un Mākslas Studija" sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Timermane.

„Baiļu labirints” ir 19 gadus jaunās Alvīnas Jaremčukas sapnis par pašas veidotu uzvedumu. Vidusskolā, izvēloties zinātniskā darba tēmu, bijis skaidrs, ka tā saistīsies ar teātra mākslu, proti, režisora emocionālo stāvokli izrādes tapšanas laikā. Uzvedums ir pētījuma praktiskā daļa. „Apsveru domu nākotni saistīt ar režisora profesiju – tā pie manis atnāca ideja par antiutopiju „Baiļu labirints”. Tā it kā ir un nav izrāde. Drīzāk tās ir atmiņas, jo rādīsim to, kas ir piedzīvots un izjusts uz savas ādas. Es ceru, ka pieaugušie sapratīs, ka ir ne tikai jāieklausās, bet arī jādzird, savukārt jaunieši, apdomās, kā rīkoties attiecīgās dzīves situācijās. Nav jākautrējas atšķirties no sabiedrības masas, nav jāslēpj problēmas. Par to ir jārunā skaļi!” pārliecināta A. Jaremčuka.

Pēc izrādes skatītāji varēs piedalīties un vērot dažādu jomu ekspertu diskusiju, kuras laikā tiks akcentētas izrādē aplūkotās tēmas un piedāvāti risinājumi dažādām problēmsituācijām mūsdienu jauniešu starpā, piemēram, iederēšanās „sistēmā”, savas vietas meklēšana, izstumšana, ģimenes atbalsta un sapratnes trūkums.