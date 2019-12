Jaunieši izstrādās aptauju par drošības sajūtu un meklēs risinājumus kā to uzlabot

Atslēgvārdi pašvaldības policija | jaunieši | projekts

No 10. līdz 12.decembrim Liepājā norisinājās projekta “Youth for safer youth” pirmā sanāksme. Tajā piedalījās jaunieši un pārstāvji no Liepājas, Rīgas, Kauņas (Lietuva) un Espo (Somija), kā arī drošības eksperti no Liepājas, Jelgavas, Jēkabpils, Igaunijas pilsētām Tallinas un Tartu, kā arī no Somijas pilsētām Turku un Lahti.

Liepājas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš informē, ka projektā tiks izstrādāta un veikta Baltijas jūras reģiona jauniešu aptauja par drošības sajūtu, kā arī par risinājumiem kā to uzlabot jauniešiem pieejamā veidā.

Pirmās sanāksmes laikā jauniešus un drošības ekspertus uzrunāja Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis, kurš akcentēja, ka jauniešu iesaistīšana drošības zināšanu uzlabošanā ir labs risinājums, it sevišķi veicot to plašākā mērogā.

Jānis Vilnītis arī atzīmēja veiksmīgo drošības ekspertu sadarbību Baltijas jūras reģiona ietvaros un šādu aktivitāšu nozīmīgumu ikvienas pilsētas drošības veicināšanā.

Savukārt, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Novickis novērtēja jauniešu interesi iesaistīties drošības veicināšanas aktivitātēs.

Trīs dienu laikā jaunieši kopā ar drošības ekspertiem analizēja līdz šim veiktās aktivitātes jauniešu drošības pētījumos un secināja, ka jaunieši pēc 18 gadu vecuma bieži uzreiz tiek uzskatīti par pieaugušajiem, līdz ar to mazāk pievēršoties šim vecuma posmam.

Šo dienu laikā tika izstrādātas pamatkategorijas, kuras tiks iekļautas jauniešu aptaujā, kā arī par iespējamajiem veidiem, kā vissekmīgāk sasniegtu jauniešus visā Baltijas jūras reģionā, lai aptaujātu pēc iespējas lielāku daļu jauniešu.

Papildus tika izstrādātas iestrādes turpmākajai aptaujas anketas izstrādei, kuras izstrāde tiks turpināta izmantojot saziņu virtuālajā vidē.