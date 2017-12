Jauniešu māja aicina uz Zviedru filmu festivālu

Atslēgvārdi jauniešu māja | ziemeļvalstu diena | zviedru filmu festivāls

No 7. līdz 9.decembrim Liepājas Jauniešu māja, Kungu ielā 24, aicina jauniešus un citus interesentus uz Zviedru filmu festivālu, kas norisināsies Ziemeļvalstu dienu ietvaros, portālam ziņoja Liepājas Jauniešu mājas projektu vadītāja Daira Knipše.

Triju dienu Zviedru filmu festivāla programma, no pulksten 15 līdz 21, piedāvās plašu zviedru filmu klāstu – gan spēlfilmas, gan dokumentālās filmas un īsfilmas.

7.decembra filmu programma sāksies ar ģimenes filmu "Tsatsiki, tētis un olīvu karš". Filma ir par eksistenciāliem pusaudžu dzīves jautājumiem. Nākamās filmas "Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu" pamatā ir pasaulē slavens bestsellers par sirmgalvi, kurš savā 100.dzimšanas dienā nolemj mainīt savu dzīvi. Dokumentālajā filmā "Lielie puiši un banānu trakums!" varēs izsekot notikumiem, kas atgadījušies ar augļu tirdzniecības firmu "Dole" un paraudzīties uz šķēršļiem mūsu sabiedrībā, kas ierobežo runas un vārda brīvību. Savukārt dokumentālajā filmā "Fotogrāfe no Rīgas" režisore Moda Nīkandere portretē savu draudzeni un kolēģi, starptautisku atzinību guvušo Latvijas foto mākslinieci Intu Ruku. Vienlaikus filma ir arī stāsts par pašu Latviju un tās piedzīvotajiem dramatiskajiem laikmetu griežiem.

Otro festivāla dienu iesāks īsfilmu programma pusotras stundas garumā, piedāvājot skatītājiem īsfilmas – "Las Palmas", "Mūzika vienam dzīvoklim un sešiem bundziniekiem", "Mazi bērni, lieli vārdi", "Tussilago", "Anderšs & Haris", "Verdzība", "Kafijas pauze", "Glens, dižais skrējējs". Dienas otrajā pusē tiks rādītas divas iedvesmojošas filmas – dokumentālā žanra filma "Martha & Niki", kurā stāsta par divām meitenēm, kuru dzīve paiet hip-hop dejā un ceļojot no vienām deju sacensībām uz citām. Abas Zviedrijā dzīvojošās meitenes ir dzimušas Āfrikā – vienu jau agrā bērnībā adoptējusi zviedru ģimene, otra pārcēlusies no Ugandas uz Eiropu tikai 14 gadu vecumā. Dienas izskaņā tiks rādīta spēlfilma "Nopietnā spēle", kuras pamatā ir Jalmāra Sēdberga 1912. gada rakstītais romāns. Kaislību drāma, kuras pamatā ir mīlestība no pirmā acu skatiena.

9.decembrī Zviedru filmu festivāla noslēgumā būs skatāma spēlfilma "Aplis", kuras pamatā ir divu jaunu rakstnieku – Sāras Bergmarkas Elfgrēnas un Matsa Strandberga – fantāziju romāns par kādu šķietami parastu mazpilsētas vidusskolu un sešām tās skolniecēm. Tad sekos īsfilmu programma ar 9 īsfilmām – "Spole", "Vienkāršā dzīve", "Puišu spēle", "Miera sarunas", "Vēstule no blakus durvīm", "Gaļas izcirtēja valsis", "Nosmakšana", "Dzimšanas diena", "Transvestīts", "Vectēvs & Es un Helikopters uz debesīm". Dienas izskaņā būs skatāma dokumentālā filma "Nekad nepadodies, dēls!", kurā viens no filmas galvenajiem varoņiem ir latvietis Uldis, kurš pirmo reizi cietumā iekļuvis 14 gadu vecumā, bet tagad cenšas savu dzīvi uzbūvēt no jauna.

Ziemeļvalstu dienas no 7. līdz 10.decembrim Liepājā norisināsies pirmo reizi. Vairāku dienu garumā liepājniekiem būs iespēja piedalīties semināros un diskusijās, klausīties priekšlasījumus, vērot izstādes, skatīties kino un klausīties muzikālus priekšnesumus. Ieeja pasākumos būs bez maksas.