Jauniešu mājā norisināsies radošās rakstniecības pasākums

Atslēgvārdi jauniešu māja | rakstniecība | linda skranda

Otrdien, 11.decembrī, no pulksten 18 līdz 20 Liepājas Jauniešu mājas Mūzikas telpā, Kungu ielā 24, Linda Skranda aicina interesentus uz radošās rakstniecības pasākumu “Rakstīt rakstīt”, tēmu turpinot veltīt skaņu pasaulei, vēsta Liepājas Jauniešu mājas projektu vadītāja Daira Knipše.

“Ikdienā no visām maņām mēs visbiežāk izmantojam tieši redzi. Tādēļ šajā nodarbībā pievērsīsimies skaņu pasaulei. Par iedvesmu tekstveidei kalpos gan cilvēku radīti skaņdarbi, gan arī paši stāstīsim stāstu ar dažādiem mūzikas instrumentiem vai vienkārši pašu radītiem trokšņiem. Ļausim skaņai satikt valodu un valodai izpausties skaņās. Kopīgi eksperimentēsim, pētot dzirdamo un nedzirdamo pasauli mūsos un sevi šajās pasaulēs. Atgādinām, ka programma ir veidota tā, lai ikviens dalībnieks, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, varētu atrast ko sev noderīgu un aktīvi iesaistīties”, par pasākumu stāsta L. Skranda.

Linda Ulāne (ar pseidonīmu Linda Skranda) raksta dzeju un īsprozu jau vairāk kā 10 gadus. Kopš 2014. gada pasniedz arī radošās rakstniecības nodarbības, sākotnēji - Lielbritānijā, vēlāk Liepājā un arī citās Latvijas vietās. Savās nodarbībās strādājot ar migrantiem, ar LGBT kopienas pārstāvjiem, ar ieslodzītajiem, ar jauniešiem, kas meklē savu balsi un ceļu dzīvē, kā arī ar pieaugušajiem, kuri vēlas atklāt jaunus sevis izpausmes veidus, Linda gan vienatnē, gan kopā ar kolēģiem izveidojusi atšķirīgu radošās rakstniecības metožu klāstu, ar kura palīdzību dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja ne tikai attīstīt savu radošumu, bet arī apgūt terapeitiskas metodes, ko viņi var izmantot savā ikdienā ārpus nodarbībām.

Viena no radošuma definīcijām ir spēja inovatīvas idejas pārvērst realitātē. Tas nozīmē, ka attīstot radošumu, mēs arī attīstām spēju uztvert pasauli jaunos veidos un ieraudzīt saistību starp it kā nesaistītām parādībām, tādējādi attīstot spēju risināt problēmsituācijas, kas ir svarīgi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Programma veidota tā, lai ikviens dalībnieks, neatkarīgi no savas iepriekšējās rakstīšanas pieredzes spētu izteikt sevi rakstiskā veidā, kā arī ar dažādu radošu metožu palīdzību apskatīt dažādas problēmsituācijas no citiem leņķiem, kā arī mācītos mainīt ieradumus, kas līdzšinējā dzīvē dalībnieku ir kavējuši.

Ieeja pasākumā bez maksas.