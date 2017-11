Jaunos speciālistus nebūs viegli apkrāpt

Atslēgvārdi brīvo arodbiedrību savienība | profs 2017 | konkurss | lvt | liepājas valsts tehnikums

Vienlaikus divās pilsētās – Liepājā un Rīgā – notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētā konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem "PROFS 2017" pusfināli. Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" zālē pulcējās septiņas komandas – divas no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, divas – no Ventspils tehnikuma, viena pārstāvēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, arī no mājiniekiem piedalījās divas komandas.

Šogad konkursam pavisam bija pieteikusies 31 komanda no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu un arodbiedrību. Topošie darba ņēmēji nodemonstrēja zināšanas par šiem jautājumiem. Konkursa rīkotāji uzteica jauniešus par to, ka viņi bija rūpīgi gatavojušies, par ko liecināja arī komandu vizuālais ietērps. Sacensību sākumā nākamie speciālisti prezentēja iepriekš sagatavotu mājas darbu.

Komandas rādīja pašu uzņemtu videofilmu par to, ar kādiem darba likumdošanas un darba ņēmēju tiesību pārkāpumiem var nākties sastapties jaunam darbiniekam. Liepājas tehnikuma pirmā komanda, kuru veidoja finanšu darbinieku specialitātes audzēkņi, bija izveidojusi filmu par apkalpojošās sfēras darbu. Viņi uz ekrāna demonstrēja, kā darbā par bārmeni tiek pieņemta nepilngadīga meitene un kā darba devējs cenšas izmantot jaunieti, pārkāpjot likumdošanā noteiktās tiesības. Žūrija uzslavēja liepājnieku darbu. Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs pēc noskatīšanās atzinīgi izteicās par filmas pareizajiem akcentiem un autoru humora izjūtu. Savukārt otrā liepājnieku komanda, kurā apvienojušies komercdarījumu darbinieki un mehatronisko sistēmu tehniķi, savā mājas darbā bija akcentējuši arodbiedrības nozīmi. Konkursa otrajā daļā jaunieši atbildēja uz teorētiskiem jautājumiem par darba drošību un tiesībām.

Vietu finālā pārliecinoši ieguva Liepājas Valsts tehnikuma pirmā komanda, savukārt arī otrajai komandai vēl ir visas iespējas tikt uz gala sacensībām, jo viņi palika otrajā vietā ar labu kopvērtējumu.