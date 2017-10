Karjeras nedēļu atklājot, vidusskolēni iedvesmojas no Renāra Kaupera

Šodien kņada un iedvesmojošas sarunas norisinājās Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā. Tur notika Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums "Iedvesmas stunda", kuras laikā vidusskolēni varēja klausīties mūziķa Renāra Kaupera iedvesmas stāstos un padomos.

"Iedvesmas stundas" ir vidusskolas jauniešiem domāti pasākumi, kas tiek rīkoti skolās ar mērķi iedvesmot jauniešus svarīgajā dzīves posmā, kad tiek pieņemts lēmums par turpmākā ceļa izvēli. Pasākumu vadīja mūziķis Arstarulsmirus un iniciatīvas vadītāja Diāna Kļimčenko.

Šis ir jau sestais gads, kad Liepājā notiek Karjeras nedēļa. Atklājot pasākumu, Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe jaunatnes jautājumos Aelita Jankovska klātesošajiem atgādināja iepriekšējā gada pasākumu: "Pagājušajā gadā skolēni tikās ar Mariku Ģederti, Gati Irbi jeb Gacho un Ēriku Stendzenieku. Pēc pasākuma jaunieši nāca mums klāt un teica: "Paldies par pasākumu! Paldies šiem cilvēkiem, ka deva tādu pamudinājumu un stāstīja daudz labas lietas, kā man veidot savu karjeras ceļu!" Es domāju, ka arī Arstarulsmirus, Renārs un Diāna spēj iedvesmot, dot padomu tālākajiem karjeras ceļiem, vēlmēm, idejām un tālākai izaugsmei!"

Tā kā skolēni bija no dažādām skolām, vadītāji parūpējās, lai ikviens atraisītos, radot nepiespiestu gaisotni. Mūziķis Renārs Kaupers jauniešiem stāstīja faktus, par kuriem iepriekš neviens nebija dzirdējis. Viņš dalījās atmiņās par grupas "Prāta vētra" izveidošanu, savu vietu klasē un draugu, grupas biedru satikšanu. Viņš atminējās, kā vienmēr skolā spēlēti "pleciņi" – spēle, kuras laikā nedrīkstēja sabīties, lai kā klasesbiedri mēģinātu nobiedēt, jo tad nācies saņemt sitienu pa plecu. Kaupers bija pārsteigts un atzina, ka tie bijuši dzīvotspējīgi, jo vairums jauniešu zālē atzina, ka joprojām skolā "pleciņi" ir populāri.

Skolēni ar interesi klausījās Renāra Kaupera stāstītajā.

"Reizēm es tiešām domāju par to, vai liktenis ir ielikts mūsos vai mēs paši to veidojam. Tas viss, kas katrā no mums ir ielikts, tik ļoti laužas ārā. Es bērnībā biju ļoti kautrīgs. Man būt uz skatuves bija liels izaicinājums.