Klausītājos pamodināt sajūtas

5. un 6. klašu grupā vienīgo augstākās pakāpes diplomu saņēma Iļja Bondars no Liepājas 7. vidusskolas 6.c klases. "Iļja runāja Imanta Ziedoņa "Motoru" un es ticēju, ka sestās klases puika zina, ko viņš runā. Bieži vien pat pieauguši veči nesaprot, kas dzejolī teikts, bet puisis tiešām izprata," konkursantu uzslavēja žūrijas locekle Maija Kalniņa.

Atslēgvārdi zvirbulis | skatuves runas konkurss

Šīs nedēļas pirmā puse Liepājas skolēnu vidū tiek aizvadīta zvirbuļa zīmē un ne tāpēc, ka pavasara vēsmas liek pievērsties putnu vērošanai. Pirmdien, vakar un šodien norisinās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra organizētā skatuves runas konkursa "Zvirbulis 2019" 1. kārta. "Šie mums ir svētki, taču jāteic, ka tādi darba svētki," vakar, apbalvojot 5. un 6. klašu grupas dalībniekus, sacīja konkursa koordinatore Marina Vikaine, uzsverot, ka spēks un izturība nepieciešama kā dalībniekiem, tā arī žūrijas locekļiem.

"Runas konkursa mērķis ir dāvāt tālāk sajūtas. Ja darīsiet to no sirds, pazudīs hronometrs un pamodīsies klausītāji. Jābūt sajūtai, ka runāto esat sarakstījuši jūs paši," ieteikumus sniedza viena no žūrijas loceklēm dziesminiece un režisore Maija Kalniņa.

Kā ik gadu, skolēni sagatavojuši divus priekšnesumus – dzejas un prozas fragmentus. Tiek vērtēta runas loģika, spilgtu priekšstatu atklāsme, kontakts ar klausītāju, dikcija un vēl citi publiskās runas aspekti, tai skaitā iekļaušanās atvēlētajā laikā – trīs minūtēs. Diemžēl vairāki no vakardienas konkursantiem šo punktu nebija ievērojuši un tas sadusmoja žūriju. "Gadu no gada mēs lūdzam – ievērojiet laika limitu. Bet te – runā pat sešas minūtes! Mēs nokavējām nākošās grupas uzstāšanos par stundu! Skolotāji taču ļoti labi zina, cik ir dots laiks," dusmīgi uzsvēra aktrise Marita Lūriņa-Stelmakere. Viņai pievienojās arī režisore un aktrise Ilga Martinsone: "Visus aizrādījumus gribu izteikt skolotājiem. Jūs taču sagatavojat bērnu, esat gudrāki un pieredzējušāki, tāpēc arī atbildība ir jūsu."

Taču, kā sacīja M. Kalniņa – mēs visi mācāmies no kļūdām, izsakot cerību, ka citreiz dalībnieki tiešām rūpīgāk ņems vērā nosacījumus. "Tomēr paldies visiem, kas gatavi atvērt grāmatu, satikt tekstu un dalīties ar to tālāk. Šis viss jums noderēs tālāk, jo caur autoriem būsiet ieraudzījuši dzīvi," M. Kalniņa ir pārliecināta.

Pēc tam, kad šodien būs uzstājušies arī vidusskolas klašu konkursanti, žūrija lems par tiem, kas Liepāju pārstāvēs konkursa "Zvirbulis 2019" Kurzemes kārtā, kas notiks 27. martā tepat Liepājā. "Vēlamies redzēt visus skolēnus un tikai tad pieņemt lēmumu par tiem, kas ies tālāk," atklāja M. Vikaine. "Skatīsimies, kuriem ir potenciāls. Var būt, piemēram, tā, ka šajā kārtā jaunietis saņem mazāk punktu, jo ir pārsniedzis laika limitu, taču, runu saīsinot, viņam būtu daudz reiz labāks rezultāts."