Konkursā ilustrē dzejoļus

Atslēgvārdi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | konkurss

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā (LMMDV) 23. martā aizvadīta valsts konkursa mākslā otrā kārta. Tajā piedalījās 76 bērni un jaunieši no 13 Kurzemes reģiona mākslas skolām. Konkursa rezultāti kļūs zināmi aprīlī. Bet pirmās kārtas darbu – ilustrētu dzejas grāmatiņu – izstāde Alejas ielā 18 apskatāma šonedēļ.

Valsts konkurss mākslā profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem notiek, lai izvērtētu mācību rezultātus, apzinātu kultūrizglītības attīstību un sekmētu starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā. Un konkursa šī gada tēma bija ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā. Tā pirmajā kārtā bērni un jaunieši savās mākslas skolās trijās vecuma grupās no 7 līdz 16 gadiem veidoja un ilustrēja dzejas grāmatas gan ar pazīstamu autoru, gan pašu sacerētu dzeju. Labāko un interesantāko grāmatu autori tika pie iespējas startēt konkursa otrajā kārtā.

Kurzemē tā notika reģiona metodiskajā centrā – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, un otrajā kārtā piedalījās 76 bērni un jaunieši no 13 Kurzemes reģiona bērnu mākslas skolām – Saldus, Kuldīgas, Sabiles, Kandavas, Ventspils, Alsungas, Ugāles, Priekules, Kalētiem, Aizputes, Pāvilostas, Grobiņas un Liepājas. Liepājas mākslas skolas zālē Alejas ielā 18 tik daudz dalībniekiem vietas bija par maz, tāpēc daļa vecākās grupas strādāja arī skolas telpās.

Otrajā kārtā audzēkņiem bija jāilustrē dzejolis, kas bija konkursa rīkotāju dots, tāpat kā nelielā grāmatiņa, kuras baltajās lapās bērni un jaunieši varēja izpaust savas idejas, izdomu un māksliniecisko redzējumu. Gustavs Neimanis no Ventspils Mākslas skolas ilustrēja Ineses Zanderes dzejoli "Selerija Valērija". "Man patika," viņš pēc konkursa sacīja. "Dažās vietās bija grūti izdomāt, ko zīmēt, tos tēlus, dažās bija vienkārši." Gustavs atzina, ka mākslā izpausties viņam ļoti patīk. Anete Estere Stepēna no Saldus Mūzikas un mākslas skolas pastāstīja, ka sākumā visi klusi un čakli strādājuši, bet pēc pusdienām kļuva skaļāki, jo ar uzdevumu gandrīz jau bija tikts galā. Anete Estere vērtēja, ka ar grāmatas ilustrāciju konkursā viņai veicies labi un vismaz uz dienu tikusi prom no skolas.

Pēc konkursa muzikālus sveicienus tā dalībniekiem un skolotājiem atnesa LMMDV mūzikas skolas stīgu grupa, vēlāk konkursanti saņēma pateicības rakstus, cienājās ar sarūpēto kliņģeri. Tāpat tika atklāta konkursa pirmajā kārtā veidoto dzejoļu grāmatu izstāde "Grāmatu salidojums", kas Alejas ielā 18 Liepājā būs apskatāma vismaz visu šo nedēļu ikvienam interesentam.

Bet visas konkursa otrās kārtas grāmatiņas ar bērnu un jauniešu ilustrētajiem dzejoļiem tiks vestas uz Rīgu, Latvijas Nacionālo kultūras centru, kur tās pa vecuma grupām izvērtēs neitrāla žūrija. "Grāmatiņas būs apskatāmas Jelgavā, kur 13. un 14. aprīlī gaidāms šī konkursa noslēgums," pastāstīja LMMDV izglītības metodiķe Sanda Liepa-Vjakse. Tur pulcēsies pedagogi no visas Latvijas bērnu mākslas skolām, tiks atklāta konkursa darbu izstāde un notiks metodiskais seminārs.

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu valsts konkurss mākslā notika arī Valmierā, Rēzeknē un Rīgā. Konkursu rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izdevniecību "Liels un mazs" un mākslas skolām, un tajā piedalījās bērni un jaunieši no simts Latvijas mākslas skolām.