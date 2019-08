Konkursā "WorldSkills" liepājniece Luīze Mihailova uzrāda ceturto labāko rezultātu

Pasaules mēroga konkursā "WorldSkills 2019" Kazaņā Latvija ierindojās 23.vietā no 63 valstīm un saņēma trīs medaļas, kuras izcīnīja liepājniece Luīze Mihailova (no kreisās) par skatlogu noformēšanu, Madara Miņina restorānu pakalpojumos un Nils Ģēvele ēdienu gatavošanā.

Latvijas komandas pārstāvji ieguvuši trīs medaļas par izcilību jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills", kurš noslēdzās vakar, 27.augustā, Kazaņā, Krievijā, aģentūrai LETA sacīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Keiča.

Medaļu par izcilību skatlogu noformēšanā izcīnīja Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolas absolvente Luīze Mihailova, kura 15 valstu konkurencē uzrādīja ceturto labāko rezultātu. Par izcilu sniegumu restorāna pakalpojumos medaļu saņēma Madara Miņina no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, kura 33 valstu konkurencē ieņēma sesto vietu, kā arī ieguva titulu "Best of Nation" par labāko sniegumu Latvijas komandā.

Trešo Latvijas komandas medaļu par izcilību ēdienu gatavošanā saņēma Mālpils Profesionālās vidusskolas absolvents Nils Ģēvele, kurš 46 valstu konkurencē ieguva 18.labāko rezultātu.

Keiča stāstīja, ka medaļas par izcilību saņēma konkursanti, kuru iegūtais rezultāts 799 vērtējuma skalā ir vismaz 700 punkti. Pēc vidējiem iegūtajiem punktiem 63 valstu kopvērtējumā Latvijai ir 23.vieta, apsteidzot tādas valstis kā Nīderlande, Zviedrija, Kanāda, Somija, Ungārija, Norvēģija, Beļģija, ASV un citas.

Latvijas komandas vadītāja un VIAA direktore Dita Traidās atzina, ka "Latvijas komanda sīvā konkurencē ir godam pārstāvējusi savu valsti, apliecinot profesionālo prasmju ekselenci un starptautisku konkurētspēju mūsu profesionālās izglītības kvalitātei".

Traidās sacīja, ka pasaules mērogā prasmju konkursos iegūt 4. un 6.vietu ir augsts sasniegums, un tas ir arī valsts spēcīgāko nozaru nopelns.

Latvijas komanda "WorldSkills" pirmo reizi piedalījās 2011.gadā, un kopš 2013.gada no šīm sacensībām ne reizi nav atgriezusies bez atzinības, stāstīja Keiča.

"WorldSkills" konkursi notiek jau kopš 1950.gada un šogad pirmo reizi par profesiju olimpiskajām spēlēm dēvētais jauno profesionāļu konkurss norisinājās Krievijā. Laikā no 22. līdz 27.augustam Kazaņā satikās vairāk nekā 1300 izcilākie jaunie profesionāļi no 63 valstīm, kuri sacentās 56 prasmju konkursos.

"WorldSkills" jauno profesionāļu konkurss notiek katru otro gadu un mijas ar Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursu "EuroSkills".

Latvijas komandas dalību konkursā finansēja Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansēja Latvijas valsts - projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".