Konkurss arī supermeitenēm

"Jātrāpa mērķī, jāpelna punkti!" papīra lidmašīnas lidina Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas meitenes Anete (no kreisās), Sanija un Evelīna.

Atslēgvārdi konkurss | 10.vidusskola | skolnieki

J. Čakstes 10. vidusskolas zālē notika pilsētas mājturības un tehnoloģiju konkurss "Supermeitene" 5.– 9. klašu meitenēm. Ja zēnu spēka, veiklības un atraktivitātes sacensības "Superpuika" vairs komentārus neprasa, tad meitenes savā starpā sacentās pirmo reizi.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāji – mājinieks Hardijs Kulmanis un Jānis Rudzītis no 8.vidusskolas – pastāstīja, ka ideja jau vairākus gadus viņiem glabājusies atvilktnē, beidzot nolēmuši to izcelt dienas gaismā un ļaut savas prasmes rādīt skolniecēm. Par "Supermeitenes" nosaukumu sacentās piecpadsmit komandas, katrā no tām trīs skolnieces un skolotājs. Visi komandas dalībnieki bija pilntiesīgi un varēja ar savu darbību dot komandai punktu. Katrs punkts noderēja, lai izcīnītu ceļojošo balvu, kuru gatavojis speciālās internātpamatskolas skolotājs Jānis Silenieks.

"Mums patīk, mums ir jautri!" apgalvoja 8. vidusskolas 9.b klases skolnieces Anastasija un Laura. Ar viņām kopā komandu pārstāvēja vēl viena Anastasija. Meitenes atzina, ka grūti bijis pārlapot enciklopēdiju ar rokās uzģērbtiem boksa cimdiem. Savukārt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 8.c klases audzēknes Evelīna, Anete un Sanija teica, ka viņas speciāli trenējušās, īpaši urbšanā. Tajā viņas trenējis skolotājs un komandas dalībnieks Renarts Purmalis. Jo uzdevums bija parādīt precizitāti, urbjot caurumus klucītī.

Papīra lidmašīnas uz ātrumu un precizitāti lidināja gan meitenes, gan skolotāji. Tāpat arī veica citus uzdevumus, kā, piemēram, spēlēja lāzertagu, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Ar tām sacensības apgādāja SIA "Parabelum", kas arī deva vērtīgas balvas uzvarētājiem. "Supermeitenes" titulu un galveno balvu saņēma J. Čakstes 10. vidusskolas meitenes no "Fotoskolas" – Anna Ieva Mangule, Paula Mangule, Marta Heize, kā arī Anete Mažaika, kura tēloja skolotāju. SIA "Parabelum" simpātiju balvu ieguva 8. vidusskolas 8.b klases skolnieces.