Korejā atklātas divas liepājnieku izstādes

Atslēgvārdi korejas republika | izstāde | LMMDV | agnese rudzīte

6. februārī Korejas Nacionālajā Bērnu un jauniešu bibliotēkā, līdzās apjomīgam izcilās latviešu ilustratores Margaritas Stārastes dzīves un darbu apskatam, tika atklāta izstāde “100 sveicieni Latvijas olimpiešiem”, vēstīja Latvijas Republikas vēstniecība Korejas Republikā.

Sadarbojoties Liepājas Bērnu mākslas skolai un Latvijas vēstniecībai Korejas Republikā ir tapis sirsnīgs notikums – izstāde kā sveiciens Latvijas olimpiešiem. Mākslas darbus radījuši Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) Bērnu mākslas skolas audzēkņi savu pedagogu – L. Kinstleres, K. Vizbules, K. Ulbertes un B. Pomerantes vadībā. Jaunieši savos mākslas darbos attēlojuši sporta skaistumu sniega, ledus un Latvijas krāsās.

Tāpat arī Latvijas valsts prezentācijas ietvaros, skatāma Liepājas mākslinieces Agneses Rudzītes taktilo darbu izstāde “Vēstules no Latvijas.” Izstādē eksponēti darbi gan ar latvisku, patriotisku un tonāli mierīgu noskaņu, gan spilgtās krāsās.

Autore daudz strādā pie tā, lai panāktu taustei saistošu, interesantu un iztēli rosinošu faktūru un tekstūru. Mākslas darbos izmantotas dažādas tehnikas – grafisks zīmējums, punktojums, kologrāfija, linogriezums, kolāža, gleznojums.

Taktilie mākslas darbi ir lielisks veids kā nebaidīt bērnus ar mākslu, bet ļaut to izpētīt. ”Vēstules no Latvijas” sevī iekļauj dažādu paaudžu vēstījumus par mākslinieces ģimeni, senčiem, par ikdienas gaitām un atmiņu uzplaiksnījumiem no bērnības. Agneses taktilie darbi nekad nav pabeigti, ja arī rodas tāds iespaids. Tos var papildināt katru mīļu brīdi. Katrs pieskāriens to pilnveido.