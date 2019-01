Atslēgvārdi svētku egle | pārstrāde | egles

Ziemassvētku eglītes mūžs nav ilgs – mājās to ienesam īsi pirms svētkiem, izrotājam un priecājamies par zaļo skaistumu, bet jau drīz pēc Jaunā gada iestāšanās prātojam – ko ar nokalpojušo kociņu iesākt?

Stāvot pie egles, kurai jau birst skujas, daudzos rodas raizes par to kā veiksmīgāk kociņu utilizēt. Protams, ja iegādāta meža skaistule podiņā, visas bēdas atkrīt. Atliek to nolikt vēsā vietā vai podiņu ielikt ar kūdru vai pērnajām lapām piepildītā maisā, un gaidīt pavasari, kad to varēs iestādīt savā izraudzītajā vieta.

Bet, ja svētki aizvadīti pie cirstas eglītes, tad janvārī daudziem nākas palauzīt galvu. Jautājums īpaši aktuāls ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un tiem, kam nav iespēju kociņu izmantot kā malku un sadedzināt.

Vienkāršākais veids, protams, ir izmest eglīti, aiznesot un novietojot to blakus atkritumu konteineram. Tās nav vēlams izmest pašos konteineros, kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, gan tāpēc, ka tās aizņem daudz vietas, gan tādēļ, lai pēcāk varētu eglītes savākt un nodot tālākai pārstrādei. Nereti ir gadījumi, kad egle tiek izmesta pa logu vai pat iestumta kanalizācijā. Šādi rīkoties noteikti nevajadzētu.

Nokaltis koks pārvēršas dekorā

Savukārt, tie, kuri ir apbruņojušies ar pacietību un vēlas nokalpojušajai eglītei izvēlēties oriģinālāku pielietojumu, var veidot dažādas dekorācijas.

Viens no variantiem ir nobirdināt visas skujas, kailo egli ievietot dekoratīvā puķu podā, un nākamajos Ziemassvētkos neiegādāties jaunu, bet dekorēt pērno – ar mantiņām, gaismu virtenēm vai citiem rotājumiem.

Eglītes stumbru var sazāģēt ripiņās un izmantot, piemēram, kā materiālu dārza celiņiem vai puķu dobju norobežošanai. Tāpat šīs koka ripas var izmantot arī citiem dekoratīviem mērķiem.

Apzāģējot eglītes zarus, no svētku rotas var pagatavot arī visai praktisku lietu – drēbju pakaramo, kas iederēsies lauku mājā vai pirtiņā.

Zemūdens nams zivīm vai "trenežieris kaķim"

Eglīte, kas savu laiku nokalpojusi var kalpot kā glābiņš citām radībām. Kokiem upju un ezeru krastos zemūdens iemītnieku dzīvē ir svarīga loma - zari mēdz lūzt un krist ūdeni, radot zivīm daļēji mākslīgas mājas, kurās slēpties no lielākiem plēsējiem. Ja jums ir pieejams dīķis vai cita ūdenstilpe, savu laiku nokalpojušo eglīti varat izmantot, veidojot šādu "namiņu" zivīm.

Savukārt, ja jums ir dārzs un svētku eglīte bija pietiekami liela, to var izstādīt pagalmā, pārvēršot par putnu barotavu. Pie egles stumbra vai zariem var piestiprināt kādu dēlīti vai trauciņu graudiem un sēkliņām, kādā no zariem var iesiet speķi – zīlītēm.

Nenoliedzami, arī kaķiem uz egli velk kā ar magnētu. Kādēļ gan viņiem šo prieku nepaildzināt? Nogrieziet egles sīkos zarus, atstājot lielākos un izturīgākos. Nostipriniet egles stumbru kādā statīvā, lai bijusī svētku rota nepārvērstos par atrakciju "Kaķis, kas ar blīkšķi krīt zemē".

