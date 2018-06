Atslēgvārdi bjc | beberliņi | laivu sacensības

Šodien Beberliņu ūdenskrātuvē slīd ne tikai laivas un SUP dēļi, bet viļņus šķeļ mazi kuģīši, kas izskatās gluži tāpat kā to lielie brāļi ostā. Šeit notiek Latvijas atklātās kuģu modeļu sacensības „Liepaja Cup 2018”, ko rīko Liepājas Bērnu un jauniešu centrs un „BB Wakepark”.

Sacensībās piedalās modelisti no Rīgas, Valmieras, Brocēniem un Liepājas. Ir 33 dalībnieki, bet katrs startē vairākās kategorijās.

Aleksis Petersons no Liepājas 15. vidusskolas nopriecājas, ka viņa kuģītis labi startējis un slīd taisni. Taču trases beigu daļā ūdens straumes to novirza no mērķa. „Man patīk, gatavot kuģus, laist un sacensties. Pirmā vieta nav bijusi, bet otrā un trešā gan,” stāsta puika.

Citu liepājnieku, Jāni Straumi no Liepājas Katoļu pamatskolas kāds nosauc par slaveno. Puisis gan tikai gadu nodarbojas ar kuģu modelismu. Joprojām viņa aizraušanās ir raķešu modelisms. Kuģi esot papildus, kā piektais ritenis mašīnai. „Ļoti svarīgi ir saprast kuģa peldēšanas trajektoriju pa viļņiem. Pirms sacensībām ir jāpalaiž un jāskatās, kā tas brauc. Ja brauc iešķībi uz vienu pusi, man tad jātēmē uz otru pusi. Lai paņem tādu trajektoriju, ka iebrauc tieši desmitniekā. Visforšāk ir laist kuģi baseinā, kur to nekas neietekmē. Brīvā dabā ir lielāks izaicinājums, jo šeit ir vējš un viļņi, ūdenszāles. Te ir nedaudz laimes spēle. Neviens nevar paredzēt, kas tur var notikt. Kuģu modelisms ir jautra un interesanta nodarbošanās,” atklāj Jānis. Sacensībās Valmierā viņs ieguvis 3. vietu brīvajā klasē un un 1. vietu kuģu kopiju sacensībās.

Liepājas BJC struktūrvienības „Laumiņa” vadītāja Indra Bunka stāsta, ka kuģu modeļu sacensības Latvijā esot palikušas diezgan maz: „Skolotāju trūkst, jo tādus nesagatavo. Viņi ir izauguši no tiem modelistiem, kas bērnībā ar to nodarbojušies un pēc tam grib darboties kopā ar bērniem. Tāds ir mūsu Pāvels Ivanovs, sacensību galvenais tiesnesis, kas uzņem laiku F1 klasē.”

Pati vienkāršākā klase ir kuģa modelis ar gumijas dzinēju. Bet brīvajos ūdeņos tādi nestartē, tāpēc šodien Beberliņos ar tiem nesacenšas. Brīvajā klasē un kopijās kuģus ar elektromotoru dzinēju palaiž ar podziņu. Trases galā ir vārti. Kuģim ir jānobrauc pilnīgi taisni un jātrāpa desmitniekā. Notiek 3 vai 4 braucieni, atkarībā no rezultātiem.

Ar dažādas klases elektriskajiem dzinējiem startē kuģi, kam F1 klasē jāizbrauc dažādas figūras apkārt bojām. Pēdējā sacensību kategorijā visi kuģīši startē vienlaikus, tiem jābrauc 18 minūtes – kuram vairāk apļu būs.

„Bērni paši darina kuģus, tur vēl ir elektronika klāt, ne tikai modelisms,” stāsta I. Bunka. Bērns iemācās taisīt pirmo kuģīti ar gumijas dzinēju, saprot, kāda ir uzbūve. Kad jau paliek lieli, nevar beigt kuģus taisīt. Tāpēc kuģu modeļu sacensības notiek gan junioriem, gan senioriem (no 20 gadu vecuma). Aizraušanās paliek uz visu mūžu. Mūsu senākais kuģu modelists Uldis Skamars bijis Jauno tehniķu stacijas direktors, joprojām strādā, vada kuģu modelismu. Maiņas tik ātri neaug, priecājamies, ka vecie kadri nāk palīgā.

Ziemā sacensības notiek telpās. Atklātos ūdeņos sacensības Ļatvijā notiek tikai Liepājā, Rīgā un Kliģos. Lielākie juniori un seniori brauc startēt uz Viļņu, Tartu. Arī kaimiņvalstīs šis tehniskais sporta veids ejot mazumā, zina stāstīt I. Bunka. „Ja neizaudzina paaudzi, vēlāk pieaugušo vairs īsti nevar saslimdināt. Bet reizēm, lai bērnam palīdzētu, ar modelismu aizraujas arī tētis.”

Uldis Skamars kuģīšus taisot apmēram 25 gadus. „Apstākļi spieda sākt. Jo ir teiciens – pastāvēs tas, kurš pārmainās. Iepatikās, jo zināju to lietu, sveša nebija,” viņš saka. „Ļoti pacietīgs darbs ir vajadzīgs. Vienkāršo uztaisīt neprasa tik lielu darbu, bet dalībai kopiju klasē ir jātaisa īsts kuģis attiecīgā mērogā. Ir kara kuģis, civilais kuģis,” U. Skamars rāda rūpīgi iepakotos kuģu modeļus. „Tie prasa lielu darbu un precizitāti. Pirms palaišanas tiesneši novērtē, vai visas detaļas ir vietā, atbilst krāsojums un marķējums. Ne katram ir interese to darīt. Simtiem stundas aiziet.”

Kuģus ar elektromotoru F1 klasē vada ar pulti. Tie izskatās kā miniatūras ātrumlaivas un spēj arī ātri traukties. Kuģītis līkumā palaists ar pārāk lielu ātrumu un nogrimst zem ūdens. Tā vadītājs Jānis Krūmiņš no Valmieras to atkal dabū uz kājām, un sacensības tiek ieskaitītas. „Visgrūtāk ir kārtīgi salikt kuģi. Pašam jāatceras, kā viss jāsaskrūvē. Vadīšanā man nekas nav sarežģīti,” atklāj Jānis. Vecāki viņam likuši iet uz kuģu modelisma pulciņu no 1. klases. „Bet man pašam ļoti patīk, citādi būtu teicis, ka neiešu. Ar šo kuģi es joprojām cīnos, to vajag uzlabot. Sacensības parāda, ko pasākt. Vienu metodi tagad izmantošu.”

Sacensību skatītājus pie „BB Wakepark” izklaidē Liepājas BJC deju studijas.