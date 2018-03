Latvijai simtgadē jaunieši dāvā dziesmu par vēju

Atslēgvārdi liepāja izaicina | Pop/Rok skola | reverberācija | vēja dziesma

Kā dāvanu Latvijas valsts simtgadē, “Pop/Rok” skolas jaunieši radījuši jaundarbu “Vēja dziesma”. Dziesma tapusi kopā ar jauniešu kori “Reverberācija”, vārdus sarakstījusi dzejniece Kristīne Austere, mūziku komponējis Gints Purgailis, aranžiju veidojis Jānis Driksna, bet dziesmu producējis Kaspars Ansons.

“Vēja dziesma” ir mūzikas skolas kopdarbs ar Jāni Driksnu (My Radiant You) un daudzu citu skolas projektu skaņdarbu autori Kristīni Austeri. Kā jau dziesmas nosaukums to liek nojaust, galvenā loma atvēlēta vējam, un kā gan savādāk, ja skaņdarbs radies tieši vēju pilsētā.

“Šis ir bijis brīnišķīgs projekts. Dziesma tapa nupat izskanējušā simtgades lielkoncerta “Liepāja izAicina” ietvaros, kur tā piedzīvoja savu pirmatskaņojumu. Kopā ar jauniešiem vēlējāmies radīt kaut ko īpašu un pamatīgu kā dāvanu valsts simtgadē un reizē Liepājas 393.dzimšanas dienā.

Dziesmā cenšamies izstāstīt īpašo vēja fenomenu – kā mēs to redzam un sajūtam mums visapkārt, un kā tas spēj ietekmēt mūsu domas un rīcību. Vējš ir stihija. Tas simbolizē intelektu un garu, bet vēji mēdz būt dažādi – no mierīgākām brāzmām līdz varenām viesuļvētrām.

Kad sajūtat vēja dvesmu, tad apstājieties un mēģiniet saklausīt vēstījumu. Domājot par simtgadi, noteikti novēlētu visiem lielāku ticību saviem mērķiem, neprātīgiem un šķietami neiespējamiem sapņiem, jo iespējams ir viss!” par dziesmas tapšanu un vēstījumu stāsta mūzikas autors Gints Purgailis.

Dziesmā īpaši jāizceļ Liepājas Bērnu un janatnes centra koris “Reverberācija”, kuri 30 cilvēku sastāvā kopā arī Pop/Rok skolas audzēkņiem un Jāni Driksnu nupat kāpa uz lielās skatuves, lai saviļņotu vairākus tūkstošus skatītāju.

Jānis Driksna: “Paldies Liepājas Pop/Rok skolai par iespēju piedalīties “Vēja dziesmas” tapšanā. Darbs ar jauniešiem dziesmas rakstīšanā un ierakstīšanā studijā bija ļoti interesants un pieredzi bagātinošs. Vislielākais prieks, protams, bija un ir par pašiem jauniešiem un viņu degsmi muzicēt. Izpildot dziesmu uz lielās skatuves, bija pacilājoši redzēt to aizrautību un sajūsmu, ar kādu jaunieši to pirmatskaņoja. Dziesmas tapšanā tika ieguldīts daudz laika un darba un, šķiet, ka tas vainagojās ar panākumu.”