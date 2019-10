Liepājā "Carnival Youth" klausītājus centīsies pārsteigt

Atslēgvārdi mūzika | koncerts | carnival youth | izklaide | wise

Novembrī kultūras vietā "Wise" Liepājā būs populārās grupas "Carnival Youth" Latvijas tūres noslēguma koncerts. Šobrīd grupa ceļo pa Eiropu, lai pēcāk arī savus fanus dzimtenē iepazīstinātu ar augustā izdoto albumu "Good Luck".

"Būsim iesiluši un kārtīgi ieskrējušies"

Jauno albumu "Good Luck" grupa, kuras kodolu veido brāļi Emīls un Edgars Kauperi un Roberts Vanags, izdeva augustā, un tas kļuva par karstāko latviešu mūzikas jaunumu. Sekoja albuma prezentācijas koncerts, un kopš septembra "karnivālieši" devušies tūrē pa Eiropu. Ar e-pasta starpniecību portālam liepajniekiem.lv grupas dalībnieki pastāsta, ka jau izbraukuši "Good Luck" tūres pirmo posmu, nospēlēti deviņi koncerti Centrāleiropā – Polijā, Čehijā, Lietuvā un Ungārijā. Tālāk ceļš vedīšot uz Vāciju un Šveici. "Basistam Kristiānam Kosītim un tūres menedžerim Martinam Rozem šī ir pirmā tūre un prieks, ka čaļiem patīk," raksta "karnivālieši". Tūre būšot izdevusies, ja "pārbraucieni nebūs garāki par desmit stundām katru dienu, koncertus apmeklēs cilvēki un baudīs mūsu mūziku".

Pēc Eiropas izbraukāšanas, "Carnival Youth" sniegs vairākus koncertus arī Latvijā, tai skaitā Liepājā, kur būs tūres noslēguma koncerts. Jautājām, vai nebūsiet jau piekusuši, kad būsiet tikuši līdz mums? "Noteikti nē," sola puiši, "gluži pretēji, – būsim iesiluši un kārtīgi iespēlējušies, ieskrējušies. Latvijā atkarībā no koncertzāļu lieluma atšķirsies šova elementi, bet

Latvijas koncerti noteikti būs grandiozāki, jo Eiropas koncertos līdzi nevaram aizvest stīgu kvartetu vai lielākas gaismas."

Liepāja grupai ir nozīmīga vieta jeb, kā puiši paši saka, ļoti tuva, tāpēc vasarās vienmēr mēģinot to apciemot ar kādu koncertu. Liepājā ir piedzīvots pirmais festivāla koncerts grupas pastāvēšanas vēsturē un filmēts viens no iespaidīgākajiem klipiem dziesmai "Love is the answer", kurš ticis nominēts kā labākais mūzikas videoklips Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons". "Carnival Youth" jau vairākas reizes muzicējis klubā "Fontaine Palace". Tādēļ, ka gribas izmēģināt ko jaunu, novembrī uzstāšanās gaidāma centrā "Wise", ko turklāt atjaunojis grupas sens paziņa.

"Carnival Youth" ieradīšoties deviņu cilvēku sastāvā, vai pat vairāk, atklāj mūziķi, jo "gribam jauno albumu nospēlēt, cik pilnasinīgi varam bez elektroniskām cilpām un fonogrammām." Koncertā pirmo reizi varēs dzirdēt jauno albumu "Good Luck" pilnā garumā ar viesiem un palīgiem. "Mēģināsim šovu izkrāsot un paspilgtināt ar jaunu gaismu struktūrām un pārsteigumiem," sola mūziķi.

Sarakstīt kaut ko skaistu un patiesu

Vaicāti par jaunizdoto garadarbu, grupas dalībnieki teic: "Jaunais albums ir mūsu kopējais pēdējā laika pārdomu spogulis, kuru esam iekodējuši dziesmu formātā. Tā kā mēs mēģinām nepārdzīvot par lietām, kuras nevaram kontrolēt, skatīties uz lietām no pozitīvās puses, arī albumā dzirdama ironija gan muzikāli, gan lirikās.

Šī albuma dziesmas radītas individuālāk, nekā līdz šim, tāpēc katrai dziesmai vairāk izteikts konkrēts autors un līderis.

Šo albumu radījām trijatā. Tas arī izmainīja dziesmu rakstīšanas pieeju, jo rakstīšanas procesā nevarējām dziesmas nospēlēt pilnā skanējumā."

Albuma dziesmu idejas tikušas krātas vairāku gadu garumā, dodoties koncertturnejās un pieredzot pasaules un cilvēku dažādību, bet tajā pašā laikā saprotot, ka mūs vieno viens un tas pats – tās ir ilgas pēc cilvēcības un atklātības, alkas pēc brīvības un mīlestības. "Arī mēs, rakstot jaunā albuma materiālu, centāmies būt ļoti atklāti un pat intīmi, ļaujot brīvībai izpausties caur dažādiem skaņu eksperimentiem. Izmēģinājām dažādas dziesmu rakstīšanas pieejas," atklāj mūziķi. Dziesmas pārsvarā tapušas grupas radošajos izbraukumos Latvijā, bet pats ieraksts "Red Bull Studios" Sanpaulū, Brazīlijā.

Par albumu "Good Luck" lasāmas dažādas atsauksmes: gan tas, ka "no šīs grupas tika gaidīts daudz vairāk", gan arī vārdi, ka "turpina evolucionēt gan kā mūziķi, gan kā personības" un "šis albums ir labs ceļa stabiņš uz ko lielāku". To komentējot, "karnivālieši" teic, ka atsauksmes ir tikpat dažādas kā cilvēki. Mērķis neesot bijis uzrakstīt albumu, kuru spēlē radio vai ar kuru izpatikt konkrētai cilvēku grupai.

"Esam lasījuši pāris recenzijas, kurās rakstīts, ka pietrūkst hitu, bet mērķis nekad nebija uzrakstīt hitus,"

norāda mūziķi. "Tādas grupas vai izpildītāji kā "Wilco", "The National", Sufjan Stevens, Devendra Barnhard vai Conan Mockasin nekad nav rakstījuši radio hitus, tās rada konceptuālus albumus, kuru dzīves ilgums ir daudz ilgāks nekā četras nedēļas radio pleilistē. Mūsu mērķis bija un ir līdzīgs. Cenšamies sarakstīt kaut ko skaistu un patiesu."

Lai gan "Carnival Youth" pastāv vien kopš 2011.gada, "Good Luck" ir pēc skaita jau ceturtais izdotais studijas albums. "Mums ir palaimējies, ka varam nodarboties ar mūziku gandrīz katru dienu un iztikt ar to, netērējot mūsu dārgo laiku uz šīs planētas strādājot vēl paralēli citur. Domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ esam tik "ražīgi" un aktīvi. Industrija uz vietas nestāv, un, ja gribas turēt tai līdzi, ir jāstrādā cītīgi," sapratuši puiši.

Mūzikas lauciņš, kurā "Carnival Youth" darbojas, nebūt nav tas populārākais, taču spēj piesaistīt lielu klausītāju pūli. Atsaucīga publika ir arī Liepājā. Uz jautājumu, kur slēpjas jūsu pievilcība, puiši atbild vienkārši: "Spēlējam "indie" mūzikas žanru, kas pavisam noteikti nedominē radio pleilistu augšgalos, bet ir gana populārs klausītāju vidū, kuri iedziļinās un no sirds ieklausās."

Daži fakti par indīroka grupu "Carnival Youth"

- Dibināta 2011.gadā;

- Kodolu veido Roberts Vanags, Emīls un Edgars Kauperi;

- Izdoti četri studiju albumi: "No Clouds Allowed" (2014), "Propeller" (2016), "Vienā vilcienā" (2017) un "Good Luck" (2019);

- Studijas albumi "No Clouds Allowed" un "Propeller" apbalvoti ar Latvijas mūzikas ierakstu gada balvām "Zelta Mikrofons";

- 2016. gadā grupa saņēmusi "European Border Breakers Award" jeb EBBA balvu;

- Mūziķi uzstājušies festivālos un koncertos Eiropā, kā arī koncertējuši ASV un Kanādā.