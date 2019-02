Liepājā pirmo reizi notiks jūrniecības nozares konkurss

Atslēgvārdi enkurs 2019 | konkurss | 1.ģimnāzija | jūrniecības koledža

2.martā Liepājā pirmo reizi notiks jūrniecības nozares konkursa vidusskolēniem "Enkurs 2019" reģionālā atlases kārta. Konkurss tiek rīkots jau trīspadsmito gadu, taču līdz šim gan atlases kārtas, gan fināls norisinājušies tikai Rīgā. Šogad reģionālās atlases kārtas jau notikušas Rēzeknē un Bauskā.

Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase informē, ka Liepāju atlases kārtā pārstāvēs Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda, kura konkursā startēs jau divpadsmito gadu un līdz šim vairākkārt finālā izcīnījusi pirmās vietas.

"Enkura" Liepājas reģionālās atlases kārtas dalībnieki pildīs uzdevumus baseinā (8.vsk.), sacenšoties peldēšanā hidrotērpos, iekļūšanā glābšanas plostos, kā arī peldēšanā "sakabē". Liepājas Jūrniecības koledžā skolēni mērosies spēkiem sviedlīnes mešanā un virves vilkšanā, demonstrēs savas zināšanas ģeogrāfijā un jūrniecības signālkarogu lietošanā, kā arī sacentīsies kuģu vadīšanā, izmantojot Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu vadības trenažierus.

Labākās komandas no reģionālās atlases kārtas dosies uz kādu no pusfināliem Rīgā. Pusfināli norisinās reālā jūrniecības vidē – jūrnieku treniņu centrā LAPA, Jūras koledžā Novikontas, Rīgas brīvostā, uz kuģiem. Savukārt fināls aprīļa beigās notiks Latvijas Jūras akadēmijā. Trīs fināla uzvarētājas komandas balvā saņems braucienu ar kādu no Latvijas karoga kuģiem.

Kaut gan konkurss tiek organizēts sacensību veidā, tā galvenais mērķis ir iepazīstināt vidusskolēnus ar jūras virsnieka profesiju.