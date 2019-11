Liepājas skolas ar patriotiskiem pasākumiem pavada novembri

Atslēgvārdi jaunieši | valsts svētki | patriotisms

Atzīmējot Latvijas 101. gadadienu, Liepājas skolas un interešu izglītības iestādes novembri aizvada ar vairākām patriotiskām aktivitātēm, no kurām lielākie ir tradicionālie pasākumi – Lāčplēša balvas izcīņa, radošais konkurss “Mana kūka Latvijai” un Lāčplēšu dienas lāpu gājiens, portālu liepajniekiem.lv informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Patriotisma mēnesis tika atklāts 4.novembrī ar kustību un objektu monoizrādi “Karavīrs”. Izrādi par latviskām vērtībām, arhetipiem un vīrišķību Liepājas BJC struktūrvienībā “Vaduguns” apmeklēja 9.–12. klases audzēkņi. Izrādē darbojās aktieris, mūziķis Edgars Lipors un gaismu mākslinieks Egils Kupčs, bet pēc izrādes sarunā ar skolēniem redzēto un saprasto pārrunāja režisore, horeogrāfe Lilija Lipora.

Savukārt piektdien, 8.novembrī, Liepājas skolēni aizvadīs tradicionālo Lāčplēša balvas izcīņu. Balvas izcīņai pieteiktas 20 komandas – 11 jaunsargu un 9 komandas no izglītības iestādēm. Pasākums norisināsies Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā no pulksten 10. Sacensības organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Zemessardzes 44. kājnieku bataljonu, Jaunsardzes un informācijas centra 1. novada nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienību un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu.

Tāpat 8.novembrī pulksten 13 Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Laumiņa” notiks konkurss “Mana kūka manai Latvijai”, kurā 5. klašu skolēni apliecinās savas kulinārās un mākslinieciskās prasmes, lai radītu skaistus un gardus sveicienus Latvijas 101. gadadienai.

Viens no gaidītākajiem pasākumiem, kurā ik gadu piedalās liels skaits Liepājas skolēnu, ir Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kas, kā ierasts, sāksies J. Čakstes laukumā. No pulksten 17 skolēni kopā arī liepājniekiem un pilsētas viesiem aicināti baudīt Lāčplēša dienai veltītu muzikālu uzvedumu. Sākot no pulksten 17.30 visi interesenti aicināti stāties lāpu gājienam, lai pulksten 18 svinīgi dotos uz Ziemeļu kapiem, kur būs piemiņas brīdis un muzikāls priekšnesums.