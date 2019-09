Liepājniecei skaistumkonkursā "Misis Labdarība 2019" tituls

Atslēgvārdi skaistumkonkurss | Mrs. Latvija

Liepājā dzimusī Elīna Liepa nacionālajā skaistumkonkursā "Misis Latvija 2019" ieguvusi titulu "Misis Labdarība 2019". "Tas bija fantastisks piedzīvojums," viņa saka, "konkurss ir dāvājis daudz skaistu emociju un mirkļu".

Skaistumkonkurss "Misis Latvija 2019", kurā piedalījās 30 dalībnieces no visas Latvijas, norisinājās otrdienas, 17.septembra, vakarā VEF Kultūras pilī, Rīgā, un to vadīja populārais dziedātājs Roberto Meloni. Krāšņā šova laikā konkursantēm bija trīs uznācieni: nacionālajos tautas tērpos, peldkostīmos un vakarkleitās. Par šī gada "Misis Latviju 2019" tika kronēta jēkabpiliete Lita Blūma. Savukārt Liepājā dzimusī E.Liepa ieguva vienu no tituliem – "Misis Labdarība 2019".

"Vēlos pateikties konkursa organizatorei Kristīnei Lindenblatei par fantastisko iespēju piedalīties tik skaistā konkursā. Sirsnīgs paldies arī manai ģimenei un draugiem par atbalstu un visiem, kas par mani nobalsoja," vēl esot uz fantastiskā piedzīvojuma "viļņa", emocionāli jau pēc konkursa izteicās Elīna. Viņa atzīst, ka satraukumu jutusi jau pāris dienas pirms fināla, bet nozīmīgajā dienā tomēr gan pati, gan pārējās meitenes guvušas daudz pozitīvu emociju.

"Runājot par iegūto titulu, iesaistījāmies organizācijas "Dzīvnieku SOS" labdarības aktivitātēs, kur notika arī balsošana. Turpināšu arī turpmāk darboties šajā labdarībā," komentēja E.Liepa, un novēlēja nākamā gada konkursantēm drosmi un izbaudīt katru mirkli, ko šis notikums sniedz.

Skaistumkonkursā "Misis Latvija" piedalījās dāmas vecumā no 26 līdz 45 gadiem.