Liepājnieki cīnīsies par iespēju startēt Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs

Novembrī Ķīnas pilsētā Čengdu (Chengdu) norisināsies divi dozīmīgi notikumi BMX Freestyle sportā, portālam ziņoja Biedrības "Rave Team" sabiedrisko attiecību vadītāja asistente Jana Soboļeva.

No 3. līdz 5. novembrim notiks pasaules čempionāta “FISE World Series” noslēdzošais posms, savukārt, no 8. līdz 12. novembrim – Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UCI) rīkotais pasaules čempionāts “2017 UCI Urban cycling World Championships”. Tajā notiks arī kvalifikācija uz Jaunatnes Olimpiskajām Spēlēm, kas norisināsies 2018. gada oktobrī Argentīnā, Buenosairosā. Uz abiem šiem pasākumiem dosies arī Liepājas sportisti no komandas “Rave Team”.

"Mūsu sportisti, Patriks Vīksna (16 gadi) un Valters Klēpis (17 gadi), kopā ar treneri Robertu Klēpi, ir apņēmības pilni darīt visu, kas viņu spēkos, jo šī iespēja paver durvis uz nākotni Latvijas vārda izskanēšanai Olimpiskajās spēlēs BMX Freestyle sporta disciplīnā pirmo reizi vēsturē! Atbalsts tam oficiāli tika pausts arī no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pārstāvjiem," portālu informēja biedrības pārstāvji.