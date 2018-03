Līgojas bērnu radītie vides objekti

Atslēgvārdi izstāde | bērni | visa dieva radībiņa saulītē līgojās

Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu katedrāles dārzā un galerijā "Svētā Jāzepa tornis", kā veltījums pilsētas 393.dzimšanas dienai, apskatei izstādīti dažādi konkursa "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" mākslas darbi, vides objekti.

Tos veidojuši Liepājas bērni un jaunieši, savas idejas realizējot mākslā. Tornī pie griestiem lidinājās bērnu radītas spāres, uz palodzēm tupēja veidoti putni... Ģitāru mūzikas pavadībā atnākušie apskatīja bērnu veikumu.

Šaurajās torņa galerijas telpās pulcējās gan paši mākslas darbu autori, gan viņu tuvinieki un skolotāji. Bērni priecīgi fotografējās pie saviem mākslas darbiem un vērtēja citu bērnu veikumu.

Starp Liepājas 8.vidusskolas skolēnu darbiem novietots arī skolotāja Jāņa Rudzīša darbs - koka ābols. Viņš pats saka, ka ir būtiski būt pašam par piemēru, kā arī parādīt, kā no defekta var radīt efektu. "Man pašam ir tā lieliskā iespēja būt it kā bērna prātā. Kurš ir teicis, ka ābols nevar būt no koka vai metāla? Kādēļ tārpu nevaram vizualizēt ar naglu? Tam visam klāt ir simboliska nozīme - mēs zinām, ka āboli ir skaisti un gardi, taču jāatceras, ka vajag uzmanīties no tārpiņiem. Kā rakstīja Brigadere lugā par Sprīdīti - uz sirsniņas katram tomēr ir tas mazais melnumiņš."

Skolotājs priecājas par iespēju šādos projektos iesaistīties kopā ar skolēniem. "Mācību stundu laiks tomēr ir normēts - no zvana līdz zvanam un tas tomēr visu procesu ieliek rāmjos, veidot ieturētu distanci starp skolēnu un skolotāju. Bet šīs pēcstundu nodarbības mūs ļoti satuvina."

Viņš pauž cerību, ka šī tradīcija varētu turpināties, neapstājoties pie Latvijas simtgades.

"Sākumā, iespējams, ideju autors, motivētājs ir skolotājs, taču, kad process tiek uzsākts, bērni ir gatavi veltīt savu laiku ideju realizēšanai. Dzelzs jākaļ, kamēr karsta! Es domāju, ka ar gadiem skolēnu interese tikai pieaugtu. Beigās, iespējams, mums vajadzēs trīs vai četrus torņus, lai visus darbus eksponētu."

Daudzi citi no atnākušajiem priecājās par izstādei izvēlēto vietu. Tā bijusi mākslinieces Iritas Timbras ideja, kas bērniem un skolotājiem veltīja iedvesmojošus vārdus: "Man ir liels lūgums vecākiem - lūdzu, atbalstiet savus bērnus, cik vien jums ir spēka. Kamēr vien bērni vēlas radoši izpausties, radiet viņiem tam nepieciešamos apstākļus, jo tā mūsdienās ir milzīga vērtība. Mēs šeit esam sapulcējušies to bērnu dēļ, kas vēlas kaut ko darīt, un tas ir nenovērtējami!"

Viņa īpaši uzsver interešu izglītības nozīmi mūsdienās: "Bērns skolā apgūst to, kas jāapgūst. Taču pie mums bērni nāk brīvprātīgi - tā ir viņu izvēle darīt kaut radošu. Vienalga, tā ir gleznošana vai pogu šūšana - mēs visi kopā ar prieku to darām, jo tā gan bērniem, gan pedagogiem ir liela vērtība." Pateicības vārdus veltīja gan skolotāji cits citam, gan vecāki un bērni, kas ne vienam vien pedagogam lika nobirdināt pa asarai un gūt jaunus spēkus turpināt iesākto.

Skolēni un skolotāji saņēma pateicības rakstus un diplomus – augstāk novērtētie darbi tiks iesniegti nākamajai kārtai – valsts konkursam.