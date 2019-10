Mājās devušies brīvprātīgā darba veicēji, kuri Liepājā organizēja un vadīja nometnes bērniem

Atslēgvārdi liepājas jaunie vanagi | brīvprātīgie | bērni un jaunieši

Ir noslēdzies Bērnu un jauniešu biedrības "Liepājas Jaunie Vanagi" projekts "Here We Go Again", tādēļ mājās devušies pēdējie Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba veicēji Liepājā, informē biedrības ārlietu sekretārs Žigimants Krēsliņš.

Projekts notika divos posmos, un kopumā Liepājā paviesojās 24 brīvprātīgie, kas pārstāvēja Īriju, Portugāli, Spāniju, Franciju, Grieķiju, Bulgāriju un Rumāniju.

Jaunieši darbojās Liepājas pilsētas domes atbalstītajās "Liepājas Jauno Vanagu" aktivitātēs, palīdzot organizēt un vadīt vasaras brīvā laika nodarbības.

Lielākā daļa brīvprātīgo bija sajūsmā par vietējām bērnu nodarbībām, daļai patika izbraukuma nometne, savukārt citi deva priekšroku darbam ar klašu grupām, kuras risinājās septembrī.

Tajās brīvprātīgie piedāvāja komandu saliedēšanās nodarbības skolu klašu grupām, kuras bija paredzētas 5. un 10. klašu grupām, kā arī tehnikuma pirmajiem kursiem.

Visi arī bija priecīgi kopā ar bērniem doties ekskursijās pa Liepājas uzņēmumiem un atpūtas vietām, kā arī nodarbību laikā tikties ar dažādiem viesiem.

Bērni un jaunieši tikās ar mākslinieci, kura novadīja plenēra nodarbību pilsētā, frizieri, kura taisa frizūras modeļu skolā, šuvēju, ar kuru kopā bērni mācījās piešūt pogu un daudz ko citu, motosportistu Lauri Freibergu un ielu vingrotājiem, Liepājas kanisterapijas grupu, cirku "Beztemata", ūdenslīdēju – atmīnētāju, saksafonistu un citādas skolas direktoru, ar kuru kopā bērni zīmēja savu ideālo skolu.

Par vērtīgām tika atzītas prakses iespējas Liepājā. Projekta ietvaros brīvprātīgajiem bija iespēja piedalīties dažādās sevis pilnveidošanas apmācībās, kuru ietvaros bija arī praktiskās sadaļas – par sevis pasniegšanu darba tirgū, biznesa plāna izstrādi, prezentācijas prasmju attīstīšanu, laika plānošanu, budžeta plānošanu, informācijas apguvi.

Brīvprātīgajiem bija iespēja iziet vērošanas praksi sev izvēlētā jomā.

Jaunieši prakses ietvaros viesojās Liepājas pilsētas domē, Liepājas Kultūras pārvaldē, Liepājas sporta pārvaldē, Valodu vēstniecībā, Kurzemes apgabaltiesā, NVO, Liepājas Universitātes ārzemju sakaru daļā, Informācijas centrā iebraucējiem, koncertzālē "Lielais Dzintars", Liepājas neredzīgo biedrībā, Liepājas vēstures un mākslas muzejā, Liepājas lidostā, SEZ pārvaldē, Valsts policijā, Liepājas reģionālajā slimnīcā, "Rietumu radio", ziņu portālā liepajniekiem.lv, bērnudārzā, Citādā skolā, mūzikas instrumentu veikalā, bigbendā, futbola klubā "Liepāja", vīriešu frizētavā/bārā "Blaķene", uzņēmumā "Scandagra Latvia" un LIAA biznesa inkubatorā Liepājā.

Paši brīvprātīgā darba veicēji atzīst, ka Liepāja viņiem patikusi, jo šeit ir gan skaistā jūra, gan mierīgi un draudzīgi cilvēki, kā arī plašās brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Jaunieši arī saskārās ar to, ka vietējie iedzīvotāji, satiekot viņus kultūru vakaros, vai vienkārši uz ielas, teica paldies par to, ko viņi dara Liepājas bērnu un jauniešu labā. Kā jaunieši atzina, tieši tajos brīžos viņi saprata brīvprātīgā darba otru pusi – ne tikai dot savu ieguldījumu, bet arī to, ka sabiedrība no tā iegūst.