Mākslas skolas absolvente mērīsies meistarībā

No 14. līdz 19. oktobrim Apvienotajos Arābu Emirātos notiks vērienīgākais pasaules jauno profesionāļu meistarības konkurss "World Skills". Savas prasmes tajā rādīs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Interjera dizaina programmas absolvente, tagad Latvijas Mākslas akadēmijas 3. kursa studente Linda Vilka.

"World Skills" konkurss, kurš pulcē profesionālo mācību iestāžu labākos audzēkņus no visas pasaules, tiek rīkots, lai veicinātu profesionālās izglītības attīstību. Tas notiek katru otro gadu. Šogad konkurss "World Skills" norisināsies jau 44. reizi, notiks Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī, un tajā 51 prasmes konkursā piedalīsies 1300 jaunie profesionāļi no 77 valstīm.

Latvija šajā konkursā piedalās no 2011. gada, šogad mūsu valsti pārstāvēs astoņi jaunieši, kuri piedalīsies astoņu profesiju prasmju konkursos – skatlogu noformētājs, apģērbu izgatavotājs, grafiskais dizainers, web lapu dizainers un izstrādātājs, pavārs, elektrisko instalāciju tehniķis, mēbeļu galdnieks, smagās tehnikas apkopes mehāniķis. Meistarīgākie Latvijas jaunieši noskaidroti vairākās atlases kārtās. Gatavošanās posms, lai nonāktu līdz fināla atlasei, bija garš un intensīvs. Atlases kārtas notika skolās, reģionos un nacionālajā konkursā "Skills Latvia 2017". Mācībās un meistarklasēs vairāku mēnešu garumā kopā ar nozares profesionāļiem piedalījās vairāk nekā 30 Latvijas komandas kandidātu.

Skatlogu noformētāju konkursā līdz ar vēl 14 jauniešiem no visas pasaules startēs un Latviju pārstāvēs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas interjera dizaina programmas absolvente, Latvijas Mākslas akadēmijas 3. kursa studente Linda Vilka, kura pērn Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursā "Euro Skills" ieguva bronzas medaļu. Sazvanīta vakar lidostā, viņa atzina, ka pirms konkursa ir liels satraukums. Vēl lielāks nekā pirms Eiropas konkursa pērn, jo "World Skills" ir lielāka mēroga konkurss, un arī pašai gribas vēl labāk nostartēt. "Bet tā laikam ir svarīgākā daļa, lai viss izdotos," viņa prāto. L. Vilkas uzdevums būs noformēt divus skatlogus. Atšķirībā no Eiropas konkursa, kurā iepriekš bija zināmas piecas tēmas, no kurām sava bija jāizlozē, tagad pirms pasaules konkursa tēmas un mērķauditorija nav zināmas. Tāpēc daudz bijis jāgatavojas dažādiem iespējamiem variantiem.

Darbam būs atvēlētas četras dienas, bet savs laiks būs arī ekskursijai pa tuksnesi, Latvijas un profesijas prezentācijai kādā no vietējām skolām un citām aktivitātēm. Ko L. Vilka sagaida no šī konkursa? "Pozitīvas emocijas, veiksmīgu startu, lai pati esmu apmierināta ar sniegumu, iegūt jaunus kontaktus, jo tur būs tik daudz profesionāļu no visas pasaules," viņa saka. Lai gan L. Vilka jau trīs gadus ir Mākslas akadēmijas studente, Liepājas mākslas skola viņai joprojām ir mīļa. "Skola ielika ļoti labus pamatus," L. Vilka vērtē. "Ir apgūtas gan tehniskās prasmes, gan radošums."