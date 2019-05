Mazie vieglatlēti tiekas Rīgā

Atslēgvārdi bērni | vieglatlētika

Šonedēļ "Elektrum Olimpiskajā centrā" ar aizraujošu pasākumu svinīgi noslēdzās bērnu vispārējās fiziskās attīstības programmas "Bērnu vieglatlētika" pirmā sezona Latvijā. Pasākumā pulcējās 200 otrklasnieki no visas Latvijas kopā ar saviem treneriem un atbalstītājiem, lai cīnītos par sportiskākās klases titulu. Dalībnieku vidū bija arī skolēni no Grobiņas un Priekules.

Programmai ''Bērnu vieglatlētika'' šajā sezonā norisinājās pieci reģionālie sacensību posmi, un četras labākās komandas no katra reģiona tagad savus spēkus rādīja festivāla finālā Rīgā. Uz lielo sezonas noslēguma festivālu Rīgā pulcējās 200 finālisti no visas Latvijas. Visvairāk punktu ieguvusī komanda no Jelgavas 4. vidusskolas saņēma ne tikai medaļas un greznu kausu, bet arī atbalstītāju sarūpētu dāvanu – iespēju visiem kopīgi pavadīt jautru dienu "Līvu Akvaparkā".

“Nepilna gada laikā notika vairāki reģionālie festivāli, kuros kopumā piedalījās vairāk kā 650 bērnu, kā arī organizētas apmācības vairāk nekā 350 sporta skolotājiem un treneriem,” pastāsta Arnis Lagzdiņš, Latvijas vieglatlētikas savienības prezidents. Savienība programmu ievieš kopā ar uzņēmumu "Maxima Latvija" un Latvijas Sporta federāciju padomi.

Programmu "Bērnu vieglatlētika" apgūst bērni jau vairāk nekā 100 valstīs. Tās aktivitātes interesantā un bērniem saprotamā veidā ļauj izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu – jebkurā vietā (stadions, rotaļlaukums, sporta zāle u.c.), kā arī attīsta bērnu vispārējo fizisko attīstību. Programmas ietvaros izstrādāts īpašs inventārs, kas palīdz bērniem apgūt pareizus kustību pamatus.