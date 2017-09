Meistarklase debatētājiem

Atslēgvārdi debašu centrs | debašu meistarklases

Debašu centrs ar Liepājas Izglītības pārvaldes izglītības projekta atbalstu sarīkoja divu dienu semināru – meistarklasi. "Pēdējos gados debašu klubu skaits mūsu pilsētas vidusskolās ir samazinājies, taču prasmes un zināšanas, ko sniedz debatēšana, tiek pieprasītas arvien vairāk," meistarklases nepieciešamību argumentēja biedrības "Debašu centrs" priekšsēdētāja Ineta Drēže. Meistarklasē piedalījās septiņu Liepājas vidējo mācību iestāžu debatētāji, kā arī skolēni un skolotāji no Pāvilostas vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Ventspils Valsts ģimnāzijas un 4. vidusskolas. Pirmajā dienā notika nodarbības jaunajiem debatētājiem, tās vadīja pieredzējušās Liepājas debašu treneres – Maija Ročāne no O. Kalpaka 15. vidusskolas un Solvita Matvējeva no Raiņa 6. vidusskolas. Savukārt ar jaunajiem debašu treneriem prasmē un zināšanās dalījās Ineta Drēže un Dace Groduma-Vīriņa no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas. Nodarbību par argumentāciju vadīja domnīcas "PROVIDUS" pētnieks, Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" valdes loceklis Rasmuss Filips Geks. Šīs sezonas debašu tēma ir medijpratība, tāpēc seminārā piedalījās Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele. Otrajā dienā jaunie debatētāji, pieredzējušo dalībnieku atbalstīti, debatēja par tēmu: "Sociālie tīkli veicina medijpratības apgūšanu jauniešu vidū".