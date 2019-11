Mērķis – mūzika ar saturu. Tom Simo savas dziedātāja karjeras sākumā

Atslēgvārdi mūzika | toms samsons | tom simo | mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Šovasar popmūzikā ar debijas singlu sevi pieteica 17 gadus vecais mūziķis un dziedātājs Toms Samsons, kurš izvēlējies skatuves vārdu Tom Simo. Viņš ir savas dziedātāja karjeras sākumā un cer reiz kļūt par profesionāli savā jomā.

Rokraksts vēl veidojas

Toms nāk no Saldus, bet šobrīd Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 2.kursā apgūst populāro un džeza mūziku. "Kad pabeidzu 9.klasi, bija vairāki varianti, kur iet tālāk. Nezinu, kādēļ izvēlējos Liepāju, iespējams, skolai ir labi atstrādāta reklāma, kas mani atvilināja šurp," par to, kā nokļuvis vēju pilsētā, šobrīd ar smaidu pastāsta jaunietis. "Te ir forši, novērtēju visas iespējas, ko pilsēta dod." Mācību programmas izvēli viņš nenožēlo. "Man patīk. Mans mērķis ir mācīties un radīt mūziku ar saturu. Gribu būt profesionālis savā jomā."

Debijas singls "Tālumā" radīts šā gada sākumā tieši Liepājā. "Bija vēlme uzrakstīt kaut ko pašam un paskatīties, kā būs. Tas bija emociju uzplūdā, – mums jau katram ir emocionāli pārdzīvojumi par kaut kādām lietām. Un to visu ieliku dziesmā," teic Toms, stāstot par kompozīciju. Dziesmas producenti ir Jānis Narbuts un ģitārists Gints Purgailis, kā arī singla pēcapstrādē piedalījies Dzintars Vītols. Tā ierakstīta studijā Rīgā.

"Dziesma ir par emocijām, par sapņiem, vilšanos un nepadošanos, – katram tā stāstīs ko savu," norāda jaunais mūziķis.

"Mans stāsts bija līdz brīdim, kad to izdevu. Un tagad ir interesanti paklausīties citu viedokļus. Man ir arī teikts, – esot sajūta, ka esmu rakstījis tieši par viņu."

Par paveikto esot prieks un gandarījums. Arī tāpēc, ka singls "labi aizgājis", rotē radio viļņos.

Savu startu jaunietis vērtē kā veiksmīgu, un šobrīd "Dzintara" gaiteņos tiekot strādāts jau pie nākamās dziesmas. Tā būšot angļu valodā. "Šobrīd eksperimentēju. Gribu daudz ko izmēģināt, kamēr varu," uzsver Toms, norādot, ka neesot mērķa radīt kompozīcijas vienā konkrētā valodā. Tomam ir savs redzējums mūzikā, un pie sava rokraksta viņš vēl strādā. "Zinu, ka šobrīd mana mūzika nav nekas ameizing oriģināls. Es gribu izmēģināt ko jaunu, krāt pieredzi. Tā, kā izklausos šobrīd, iespējams, pēc pieciem gadiem nemaz neskanēšu. Gribu augt, un redzēt, kur mani tas novedīs," apņēmības pilns ir jaunais mūziķis.

Vaicāts, kurā brīdī raksta dziesmas, Toms atbild, – tad, kad atnākot mūza. Un pēdējā laikā tā viesojas arvien biežāk. "Ideju ir daudz, tikai domas jāsaliek pareizā kārtībā, lai tas viss skanētu," kas darāma, zina jaunietis. Viņš priecājas, ka telefonam ir balss ierakstīšanas funkcija, jo tur arī visbiežāk tiekot iedungātas pirmās melodijas, kas, iespējams, nākotnē pārvērtīsies par ko nozīmīgu.

Dziedātprasmi Toms attīsta vokālajās nodarbībās pie Evelenas Protektores savas mācību programmas ietvaros. "Slīpējam tehniku un džeza pamatprasmes. Gadu atpakaļ mācījos arī Kuldīgā pie pedagoģes Agneses Čīčes. Jā, gribētu vairāk ieguldīt tehnikā, taču jāapgūst arī daudz teorijas. Visam nesanāk laika," sapratis daudzsološais solists. Viņš ļoti novērtē to, kādas iespējas sniedz skola, tāpēc apgūto cenšas pielietot praktiski, izsverot, kas patīk vai nepatīk, un kas sanāk.

Uz skatuves Toms jūtoties labi, jo pieredze gūta dažādos konkursos, koncertuzvedumos, piedalījies muzikālos projektos ar Latvijā pazīstamiem māksliniekiem. Nupat Toma vokāls saņēmis atzinību dziedātāju konkursā "Nāc sadziedāt 2019".

"Pirms kāpšanas uz skatuves neko īpašu nedaru. Zinu, ka viss būs labi.

Īpaši, ja iepriekš programma ir izmēģināta, un saproti, cik daudz laika ir ieguldīts. Es jau radu atmosfēru tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši, lai viņiem būtu patīkams vakars un emocijas. Tas ir forši – ar savu darbu iepriecināt citus."

Kopā ar kursabiedru Albertu Santu, kurš ir džeza pianists, Tomam izveidojusies laba sadarbība, abi kopā veiksmīgi uzstājas dažādos sarīkojumos, privātos pasākumos. "Pats viņu uzrunāju, pēc tam sapratām, ka tīri forši mums kopā skan, tad kāpēc to nepraktizēt vairāk." Izveidojuši koncertprogrammu, kas sastāv no popmūzikas un džeza. "Saņemam uzaicinājumus, ir jau sadarbības partneri," par nodarbi, kas nes papildus ienākumus, Toms ir priecīgs un bilst, – sajūta, ka pats vari nopelnīt, ir ļoti patīkama.

Liepāja kļūst arvien mīļāka

Saistīts ar mūziku Toms ir jau ļoti sen. Dzied no trīs gadu vecuma. "Kad biju bērnudārznieks, jau dziedāju ansamblītī, bija visādi konkursiņi, tai skaitā slavenais "Cālis"," viņš smaidot atminas. Mācījies Saldū mūzikas skolā. "Es pats to gribēju. Sākumā vēlējos spēlēt sitaminstrumentus, bet mani pierunāja, ka vajag tomēr dziedāšanu. Pabeidzu koru klasi." Toms ir dziedājis vairākos koros, arī vokālajās grupās "Trifeles" un "Triumfs", kur sapratis, ka džezs patīk.

Jautāts, vai arī vecāki ir saistīti ar mūziku, ja vedinājuši viņu ar to nodarboties, Toms smaidot atbild, ka nē.

"Vienīgais muzikālais cilvēks manā ģimenē ir vectēvs. Viņš klausās džezu, ļoti patīk.

Jaunībā dziedājis korī. Ne mana mamma, ne tētis nedzied," pastāsta jaunais talants, kurš ir vienīgais bērns ģimenē. Lai arī vecāki nav cieši saistīti ar mūziku, Toms atsaucību savai nodarbei jutis vienmēr. "Viņi mani tiešām ļoti atbalsta, par visiem simts procentiem. Jo uzskata, ka man ir jādara tas, kas patīk."

Lai arī Liepājā tiek vadīts otrais gads, savu dzimto pusi Toms nav aizmirsis. Uz Saldu jaunietis dodas teju katru nedēļas nogali, jo "gribas "izkāpt" ārā no skolas, savā istabā padzer tēju, paspēlēt, padziedāt vai vienkārši pagulēt, satikt draugus". "Bet Liepājā nu jau sāku iedzīvoties. Vienīgais pie kā nevaru pierast un gan jau vēl kādu laiku nepieradīšu ir vējš. Brrr... Esmu siltuma cilvēks," smaidot saka Toms. "Liepāja man kļūst arvien mīļāka. Dzīvoju kojās, istabiņā ar vēl diviem kursabiedriem. Man patīk koju atmosfēra. Dzīvojos gan vairāk pa "Dzintaru". Uz kojām eju, lai uztaisītu un paēstu vakariņas un gulētu. Pamostoties uzlieku foršu mūziciņu, lai ir pozitīvs sākums visai dienai." Neesot konkrētu mākslinieku, ko klausoties, bet no latviešu apvienībām patīkot "Instrumenti", "Very Cool People", "Asto'n'out", no ārvalstu – amerikāņi "Half Alive".

Laiks Liepājā Tomam ir piepildīts. Viņš ir aktīvs jaunietis, un šobrīd savas skolas pašpārvaldes prezidents.

"Ir ļoti forši, arī tāpēc, ka jaunieši nāk, grib darīt," priecājas Toms. Kopumā esot ap 30 aktīvistu. "Esam izveidojuši anketu, gribam aptaujāt skolas audzēkņus tieši par pašpārvaldes darbību kā tādu. Ļoti vēlamies dzirdēt viedokļus, lai zinām, kā strādāt tālāk. Zinu, ka daudzi teiks, ka par pašpārvaldi neko nezina, jo par tādu nemaz nav dzirdējuši. Gribam to mainīt," par vienu no tuvākajām aktivitātēm pastāsta jaunietis. Vēl viņi vēloties radīt lietas, materiālus ar skolas simboliku, piemēram, džemperus, ko ikviens varēs iegādāties, tādējādi pastiprinot savu piederības izjūtu konkrētai mācību iestādei.

Vēl viena neatņemama pašpārvaldes funkcija ir dažādu pasākumu organizēšana. Pēdējie bijuši fukši pirmā kursa audzēkņiem. "Jā, man ļoti patīk," Toms atzīstas, ka viņu tas saista. "Mani interesē pārāk daudz kas! Kad beigšu mācīties mūziku, domāju, ka vēl kādās trīs četrās profesijās varētu aiziet," viņš par sevi pasmejas, un min, ka gribētu apgūt, piemēram, arī menedžmentu.