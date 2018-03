Motivēs jauniešus praktizēties ārvalstīs

Atslēgvārdi liepājas valsts tehnikums | prakses iespējas | erasmus+

Lai uzzinātu par jauniešu prakses iespējām vietējos uzņēmumos, kā arī gūtu ieskatu pilsētas attīstībā un pašvaldības darbībā, no 13. līdz 16. martam Liepājā pie profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" pārstāvjiem viesojās skolu direktori, skolotāji, pašvaldību un uzņēmumu vadītāji un darbinieki no Darmštates (Vācija), Brešas (Itālija) un Plockas (Polija). Tikšanās norisinājās programmas "Erasmus+" stratēģiskās partnerības projektā "Motivating Young Europeans" ("Jauno eiropiešu motivēšana").

"Mūsu visu kopējā vēlēšanās ir katrā sadraudzības pilsētas izglītības iestādē organizēt starpkultūru mācības, kurās audzēkņi tiktu motivēti un sagatavoti kvalifikācijas praksēm ārzemēs. Tādēļ arī notiek braucieni uz visām iesaistītajām izglītības iestādēm. Un šajā reizē galamērķis bijām mēs. Ceram, ka šī tikšanās ārzemju viesus iedvesmoja un viņi motivēs savu skolu audzēkņus izmantot prakses iespējas mūsu pilsētā," stāsta Liepājas Valsts tehnikuma projektu koordinatore Zane Aizupiete.

Tikšanās gaitā ārvalstu pārstāvji apmeklēja Liepājas domi, viesojās Liepājas Valsts tehnikumā un tā sadarbības uzņēmumos "AE Partner", "Blue Shock Race" un "Expedit Baltic", kas skolēniem nodrošina prakses vietas. "Skolā ciemiņus iepazīstinājām ar mūsu praktisko mācību telpām, kurās atrodas, piemēram, mehatronikas un automehānikas iekārtas. Īpašu interesi par tām izrādīja projekta kolēģi no Plockas. Viņi esot dzirdējuši labas atsauksmes un vēloties ko līdzīgu ieviest arī savā skolā," piebilst Z. Aizupiete.

Projekta koordinators no Darmštates, Heinriha Emanuela Merka profesionālās skolas informācijas tehnoloģiju, politikas un ekonomikas skolotājs Daniels Bruhers skaidro: "Pērn četrus audzēkņus nosūtījām uz Liepājas Valsts tehnikumu, un viņiem te patika. Jaunieši pat bija patīkami pārsteigti par skolas augstajiem izglītības standartiem. Šī skola ir ļoti labi aprīkota ar dažādām tehnoloģijām. Mēs jūtamies droši, savus audzēkņus apmaiņas programmā sūtot uz Liepāju, un ceram, ka mūsu sadarbība ilgs daudzus, daudzus gadus." Runājot par jauniešu motivācijas celšanas projektu, pedagogs atzīst, ka lielākā daļa jauniešu neesot gatavi iziet kvalifikācijas praksi citā valstī – viņi izvēloties vieglāko variantu, tas ir, vietējos uzņēmumus. "Bet starptautiska pieredze ir ļoti noderīga. Tāpēc ar šo projektu cenšamies nonākt pie risinājuma, kā audzēkņus motivēt izvēlēties prakses iespējas kādā citā Eiropas valstī. Piemēram, šajā tikšanās reizē Liepājā mani ļoti iedvesmoja "Blue Shock Race" pārstāvja Arta Daugina teiktais, ka jauniešiem ir jāpieceļas no saviem krēsliem un jāsāk kustēties. Tā arī ir. Jaunajiem cilvēkiem ir jārod sevī motivācija sasniegt arvien augstākus mērķus. Viņiem jāspēj izkāpt no savas komforta zonas. Tieši to mēs vēlamies panākt," atklāj Daniels Bruhers.

Projekts "Jauno eiropiešu motivēšana" sākts pērnā gada septembrī un ilgs divus gadus. Pirmā sadraudzības pilsētu pārstāvju tikšanās bija Darmštatē, otrā – nupat Liepājā. Vēl divas šī gada jūnijā un septembrī paredzētas Plockā un Brešā. "Gan Liepājas Valsts tehnikumam, gan pārējām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm sava starpkultūru apmācību programma jāizveido līdz šī gada rudenim. Tad tās izmēģināsim, mūsu audzēkņi tiks nosūtīti uz Brešu Itālijā," stāsta Zane Aizupiete.