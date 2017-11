"Nekā grūta jau tajā nav!"

Atslēgvārdi 10.vidusskola | jaunieši | medicīna | pirmā palīdzība

Jauniešu interese par iespēju mācīties sniegt pirmo palīdzību un pēc tam to skaidrot tālāk citiem izrādījusies vēl lielāka, nekā biedrības "Latvijas Pirmās palīdzības vienība" pārstāve Dace Liepa domājusi, radot šo projektu. Ceturtdienas rītā J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolā jaunieši ar lielu entuziasmu mācīja savus skolas biedrus.

No soliem atbrīvotā klases telpā gaisotne ir ļoti rosīga – meitenes baltos krekliņos ar sarkanu krustu virsū strādā četros posteņos, rādīdamas, stāstīdamas un iesaistīdamas visās darbībās skolas biedrus. Mērķis ir iemācīt, kā sniegt palīdzību četros dažādos gadījumos, kad tā kādam nepieciešama.

"Kad ieraugām kādu guļam, vispirms cenšamies pievērst viņa uzmanību, piemēram, skaļi vaicājot, vai mani dzirdat, kas noticis," aizrautīgi, bet lietišķi skaidro Izabella Džeriņa vienā no posteņiem. Tālāk viņa kopā ar kolēģēm Ēriku Tapiņu un Karīnu Stikāni soli pa solim izstāsta, kā rīkoties, kā sazināties ar palīdzības dienestu, kas darāms, kamēr ierodas mediķi. Pēc tam viss tas pats jāatkārto 9.b klases jauniešiem, kas demonstrējumu vērojuši. Šī ceturtdienas rītā ir jau otrā tāda neparasta mācību stunda, pirms tam pirmo palīdzību mācījās arī skolas desmitklasnieki.

Madara un Katrīna no 9.b klases projektam pieteikušās, jo vēlas savu nākotni saistīt ar medicīnu. "Vēlējos pilnveidot sevi, iegūt jaunas zināšanas un iemācīt tās arī citiem, zināt, kā rīkoties ārkārtas situācijās," stāsta Madara. Ar medicīnas pasauli abām meitenēm šī bijusi pirmā saskare, un interese par to tagad augot augumā. Pašām sniegt palīdzību skolā, uz ielas vai citās situācijās līdz šim vēl neesot gadījies, taču tagad, ja tāda situācija radīsies, viņas jutīšoties drošas par to, kas jādara. Vēl viena svarīga lieta, ko dod šāds pasākums, ir vienaldzības mazināšana sabiedrībā, tas mudina būt vērīgākam pret līdzcilvēkiem.

"Mūsdienās cilvēki ir ļoti aizņemti, reizēm pat nepievērš uzmanību, kad kāds guļ uz ielas," sabiedrības vienaldzību atzīst arī Laura Intenberga. "Pat, ja gulošais ir dzērumā, vajag pieiet klāt, uzrunāt, pārliecināties, vai viņš vispār ir dzīvs." Tādas nodarbības kā šī arī citiem jauniešiem parāda, ka nekā grūta jau tajā visā nav, viņa saka.

Laura projektā iesaistījusies, kad skolā izdzirdējusi par izdevību bez maksas iemācīties visu šo, turklāt tas ļaušot iegūt atlaides obligātajās pirmās palīdzības nodarbībās, arī liekot autovadītāja tiesības. "Tas bija ļoti interesanti, pamācoši, pašiem bija jādarbojas." Mācīt šīs zināšanas skolas biedriem neesot grūti, jo tad, kad viņiem visu izskaidro, viņi arī paši sāk domāt līdzi, kas un kāpēc jādara.

To, ka pirmās palīdzības popularizēšana notiks tieši šādā formā, izdomājušas meitenes pašas, saka D. Liepa. Viņa ir ļoti priecīga par ieinteresēto sadarbību, kas izveidojusies.

Biedrība "Latvijas Pirmās palīdzības vienība" projektu "Vienaudzis vienaudzim" uzsāka septembrī. Vispirms jaunieši paši mācījās sniegt pirmo palīdzību, bet tagad ir kārta praktiskai izglītošanas darba apgūšanai – zināšanas un prasmes jāspēj nodot citiem.

"Piekrišana projektam izrādījās daudz lielāka, nekā bijām plānojuši," D. Liepa stāsta, ka paredzēto 15 jauniešu vietā tagad mācās divreiz vairāk. Lielākoties projekta aicinājumam atsaukušās meitenes, vienīgais puisis ir no 7. vidusskolas grupas. Visvairāk skolnieču, proti, 14, ir no 10. vidusskolas. Pa vienai vai dažām dalībniecēm ir arī no DALP 5. vidusskolas, Raiņa Liepājas 6. vidusskolas un A. Puškina Liepājas 2. vidusskolas. Iespējams, biedrība sadarbību ar šiem jauniešiem vēl turpinās arī citās formās, piemēram, pirmās palīdzības sniegšanas sacensību rīkošanā.

Projekts "Vienaudzis vienaudzim" notiek ar Liepājas pašvaldības atbalstu – tas saņēma līdzfinansējumu pašvaldības rīkotajā NVO projektu konkursā.