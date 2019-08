Nevis laiskoties, bet gūt pieredzi. Skolēni vasarā dodas uz darbu

Atslēgvārdi jaunieši | darbs vasarā | skolēni | nva

Visas vasaras garumā jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvāja iespēju krāt darba pieredzi un apgūt jaunas prasmes, strādājot uzņēmumos, iestādēs un saimniecībās. Liepājā un apkārtējos novados ar NVA starpniecību kopumā 475 jauniešus nodarbināja 32 dažādi darba devēji.

O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas audzēkne Elīza Smilga, kas septembrī uzsāks mācības 11. klasē, šogad vasarā algotu darbu strādā pirmo reizi. Elīza feisbukā ieraudzījusi aicinājumu pieteikties darbā par gidu Karostas cietumā, tas šķitis interesants piedāvājums, labas rekomendācijas par šo vietu sniegušas arī skolas biedrenes, tāpēc nevilcinoties pieteikusies.

"Vasaras sākumā apguvu visu, kas jāzina gidam, un tad arī sāku darbu. Visu vasaru strādāju gan pašā cietumā, gan arī redānā," meitene stāsta, uzsverot, ka viena no lielākajām vērtībām ir iegūtās zināšanas. "Esmu ļoti daudz uzzinājusi par Liepājas un Karostas vēsturi, arī to, ka Brīvības cīņas notika ne vien Rīgā, bet arī Liepājā. Man tas likās ļoti aizraujoši, nesaprotu, kāpēc par to tik interesanti nestāstīja skolā. Būtībā katru dienu uzzināju ko jaunu, tas ir ļoti forši!"

Savukārt Šeila Jablonska, kas jaunajā mācību gadā mācības turpinās Raiņa Liepājas 6. vidusskolas 12. klasē, kopš jūlija strādā viesnīcā "Windrose" gan par administratori, gan par istabeni. Viņai šī ir jau trešā pieredze darbā, izmantojot NVA. Pagājušajā gadā Šeila strādāja Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, savukārt vēl gadu iepriekš uzņēmumā "Jensen Metal" par apkopēju.

Tomēr skolēnu darba rokas ir pieprasītas ne tikai tūrisma nozarē. NVA Liepājas filiāles apkopotajā sarakstā ar skolēnu aizpildītajām darba vietām iekļautas arī trīs zemnieku saimniecības, kur jaunieši var apgūt lauku darbus. Z/s "Ābelnieki" saimniece Līga Gūtmane pastāsta, ka graudkopībā jau otro mēnesi spēkus izmēģina skolnieks Arvīds. "Pie mums strādā jaunekļa vecāki, tāpēc vasaras darba projekta laikā paņēmām arī Arvīdu. Izskatās, ka ļoti labi puisim sanāk, visu ko dara. Šobrīd vairāk pa klēti strādājam: beram graudu kravas, sietus tīrām, telpas un apcirkņus kārtojam, gatavojam vietu vasarāju sēklai. Graudkopību puisis principā būs apguvis," pastāsta saimniece. Čaklais palīgs saimniecībā strādās vēl tikai divas nedēļas, taču L. Gūtmane neraizējas: "Tad jau arī lielie sezonas darbi beigsies, puisis varēs iet atkal uz skolu mācīties."

Viens no darba devējiem, kas uzņēmis visvairāk skolēnu, ir Liepājas Komunālā pārvalde. Iestādes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls pastāsta, ka tajā šovasar strādājuši 30 skolēni, galvenie darba pienākumi bijuši puķu dobju ravēšana, bruģa un grants celiņu sakopšana, zāles un lapu grābšana, celiņu slaucīšana. Darbi lielākoties noritējuši pilsētas zaļajās teritorijās, un jaunieši strādājuši pilsētas dārznieces Aldas Dambergas uzraudzībā.

"Droši vien galvenie ieguvēji ir bērni un jaunieši – viņi apgūst kādas jaunas zināšanas, iemaņas, prasmes, lietderīgi pavada laiku, uzzina, kas ir pienākums, uzdevums, saistības, un saņem atalgojumu, kas daudziem ir pirmā paša nopelnītā nauda. Tāpat noteikti arī vecākiem sirds mierīgāka, jo skolēni vairākas stundas dienā dara ko vajadzīgu, lietderīgu un ir pieskatīti. Tomēr, lai būtu kvalitatīvi apstādījumi, darbi jādara profesionāļiem. Katru darba dienu divu mēnešu garumā uzraudzīt un vadīt ap desmit jauno cilvēku, paskaidrot, kas un kā viņiem jādara, tomēr ir liela papildu slodze pilsētas dārzniecei," stāsta A. Štāls, piebilstot, ka "par šo projektu atbildīgajiem būtu jāmeklē efektīvāki paņēmieni, kā ieinteresēt vairāk uzņēmumu vasaras laikā pie sevis darbā ņemt skolēnus."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 20.augusta numurā.