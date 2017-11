Noslēdzas starptautiskās apmācības

Atslēgvārdi brīvprātīgais darbs | liepājas jaunie vanagi

Ir noslēgušās Bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi”, ar programmas Erasmus+ atbalstu, rīkotās starptautiskās apmācības „Inclusion+EVS+...= make it possible!”, portālu informēja Bērnu un jauniešu biedrības „Liepājas Jaunie Vanagi” Ārlietu sekretārs Žigimants Krēsliņš.

Oktobra noslēgumā 26 dalībnieki no 14 valstīm bija ieradušies Liepājā, lai piedalītos apmācībās par to, kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs (EBD), kā ir būt brīvprātīgajam, mentoram, kā iegūt akreditāciju, lai kļūtu par vienu no Eiropas brīvprātīgā darba organizācijām, kas var uzņemt un nosūtīt brīvprātīgos. Un pats galvenais – kā, izmantojot EBD, veicināt sociālo iekļaušanu, it sevišķi izglītības iestādēs.

Apmācības vadīja starptautiska treneru komanda ar treneriem no Latvijas un Portugāles. "Atskatoties uz paveikto, var teikt, ka apmācības izdevās par visiem 100%. Bija ieradušies cilvēki, kuri pārstāv dažādas jomas - gan bijušie brīvprātīgie, gan tādi kas par EBD tikai domā, organizāciju pārstāvji ar EBD pieredzi, gan tādi kas vēlas kļūt par EBD organizāciju. Apmācībās uzsvars tika likts arī uz sociālo iekļaušanu, lai parādītu ar kādām grupām var darboties veicot šo darbu. Liela uzmanība apmācībās tika vērsta uz individuālo stratēģiju izstrādi savām organizācijām, ar konkrētiem rīcības plāniem. Tajos aicinājām dalībniekus izmantot programmas Erasmus+ sniegtās iespējas," stāsta Ž. Krēsliņš.

Īpaši emocionāla un noderīga bijusi viesošanās Liepājas neredzīgo biedrībā, kuru visi dalībnieki atzinuši par vienu no noderīgākajām apmācību daļām, jo lielākai daļai dalībnieku nebija iepriekšējas pieredzes darbā ar neredzīgiem cilvēkiem.

Bez teorētiskām apmācībām, bijušas arī praktiskās daļas, kur dalībnieki iegūtās zināšanas varēja pielietot praksē. Iesākumā, dalībniekiem bija jāveic nakts izaicinājums, kuru varēja paveikt tikai darbojoties komandā. Ar to dalībnieki veiksmīgi tikuši galā, pēc tam atzīstot, ka tas bija ļoti svarīgs, pirms viņi devās uz praktiskajām daļām, jo iepazina viens otru un katra lomu komandā. Jauniešiem bija iespēja pastrādāt Liepājas internātpamatskolā, Liepājas speciālajā internātpamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādē „Mazulītis” un A.Puškina Liepājas 2.vidusskolā.

"Daudzi dalībnieki pēc praktiskā darba atzina, ka tikai tagad saprot, cik nopietnu sagatavošanos un plānošanu prasa it kā pavisam viegls darbs. Protams, tika padomāts arī par viesu izklaidi, tāpēc katru vakaru katra no dalībvalstīm prezentēja savu valsti ar atraktīvām dejām, dziesmām, spēlēm, vai vienkāršām video prezentācijām. Bija arī pēcpusdiena Liepājā ar organizētām ekskursijām pa Liepājas veco daļu un Karostu, kā arī vakara noslēgums pie “Atštaukām”, kur viesiem bija iespēja iepazīt latviešu kultūru un ēdienu.

Brīvprātīgā Natalija no Horvātijas pēc projekta raksta: "Šīs man bija sestās apmācības. Zināju, ka tās būs noderīgas, bet pat tuvu nespēju iedomāties, ka noderīgu informāciju var pasniegt tik saistošā veidā. Iepriekš esmu veikusi EBD, bet tikai šajās apmācībās izvērtēju, ko tieši tajā ieguvu, neskatoties uz to, ka mana EBD pieredze bija negatīva, tagad saprotu, ka patiesībā tas bijis viens no maniem lielākajiem mācīšanās procesiem. Un tik plašu kultūras programmu nebiju pieredzējusi nevienās iepriekšējās apmācībās.”

Arī no organizācijām, kuras nosūtīja savus dalībniekus uz šīm apmācībām, sūta pateicības vārdus par to, ka pilnībā ir mainījies dalībnieku skatījums uz dzīvi, runājot par sociālo iekļaušanu. Un viņi ir atgriezušies apņēmības pilni un ar konkrētām idejām. Tagad tikai esot jāsāk reālais darbs.