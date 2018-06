Notiks vispārattīstošas un koriģējošas vingrošanas nodarbības bērniem

Atslēgvārdi sports | bērni | vingrojumi

Liepājas pašvaldība sadarbībā ar Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fondu aicina vecākus pieteikt dažāda vecuma bērnus un jauniešus bezmaksas vispārattīstošas un koriģējošas vingrošanas nodarbībām. Nodarbību mērķis ir stiprināt dziļo muskulatūru, uzlabot stāju un bērnu fizisko un emocionālo veselību, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Nodarbības notiks četrās vecuma grupās: bērniem vecumā no 3–5 gadiem, no 6–10 gadiem, no 11–13 gadiem un no 14–18 gadiem.

Nodarbībās, kas paredzētas bērniem vecumā no 3–5 gadiem, ietilps vispārattīstošie vingrojumi visām muskuļu grupām. Vingrojumus izmanto stājas korekcijai un uztveres spēju palielināšanai. Vingrošana notiks bērniem piemērotā veidā, pielietojot spēļu elementus. Nodarbības norisināsies vienu reizi nedēļā Liepājas Reģionālajā slimnīcā, tas vadīs fizioterapeite Ieva Vasiļjeva.

Pārējām vecuma grupām notiks koriģējošā vingrošana, izmantojot speciālus vingrojumus savilktās muskulatūras stiepšanai un vājās muskulatūras stiprināšanai, lai likvidētu muskulatūras disbalansu un mazinātu kaulu deformācijas. Koriģējošās vingrošanas galvenais pamatuzdevums – nepareizas stājas korekcija un deformācijas tālākas veidošanās aizkavēšana. Šis vingrošanas veids paredzēts bērna stājas labošanai, kad deformācijas padodas korekcijai.

Nodarbības vecuma grupai no 6–10 gadiem notiks vienu reizi nedēļā Liepājas Reģionālajā slimnīcā, tas vadīs fizioterapeite Ieva Vasiļjeva. Savukārt vecuma grupām no 11–13 gadiem un no 14–18 gadiem vingrošananorisināsies vienu reizi nedēļā Liepājas Olimpiskajā centrā, un to vadīs fizioterapeite Santa Āboliņa.

Nodarbības sāksies 18. un 19. jūnijā un katrai grupai ilgs 3 mēnešus. Dalībnieku skaits visās vecuma grupās ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni26 591 363 (Indra Grase).