Otrklasnieki sacenšas vieglatlētikā

Atslēgvārdi vieglatlētikas festivāls | liepāja | 2.klase | skolēni | sports

Šodien Liepājā norisinājās programmas "Bērnu vieglatlētika" rīkotā festivāla Kurzemes reģiona posms, kurā piedalījās 100 Kurzemes vispārizglītojošo skolu 2. klašu skolēni. Ceļazīmes uz festivālu finālu, kas pavasarī norisināsies Rīgā, no Kurzemes reģionālā posma ieguvušas komandas no Saldus vidusskolas, Grobiņas sākumskolas un Ventspils 4. vidusskolas. Janvārī "Bērnu vieglatlētikas" festivāli norisinājušies vēl trīs Latvijas pilsētās – Ogrē, Daugavpilī un Rīgā.

"Bērnu vieglatlētikas" festivālu mērķis ir veicināt kustību prieku un sporta pamatu apgūšanu, kā arī radīt sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli. Jauni pasākumi un inovatīva organizēšana dos iespēju bērniem atklāt un izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu – jebkurā vietā (stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē, u.c.), kā arī attīstīs bērnu vispārējo fizisko attīstību.

"Bērnu vieglatlētika" programmu īsteno Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS). LVS ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs stāsta: "Bērnu vieglatlētikas festivāla reģionu posmos kopā piedalās vairāk nekā 600 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem. Ciešā sadarbībā ar programmas reģionālajiem koordinatoriem ir izdevies sarīkot aizraujošu un sportisku dienu mūsu jauniešiem, kur mūsu galvenais uzdevums ir skolēniem radīt kustību prieku un sajūsmu par vieglatlētiku kā spēli, turklāt palīdzot apgūt pareizus sporta pamatus. Veiksmīgākās reģionu komandas vienuviet tiksies 15. maijā Rīgā šīs sezonas noslēguma festivālā. Savukārt mēs turpinām aktīvu darbu ar pašvaldībām ar mērķi ieviest Bērnu vieglatlētikas programmu pēc iespējas vairākās mācību iestādēs."

Liepājas sporta spēļu skola ir iesaistījusies programmā "Bērnu vieglatlētika", un, kā atzīst skolas treneris Arnis Trankalis, tā nesusi ļoti pozitīvus rezultātus bērniem. “Liepājas sporta spēļu skolā kopā ar mani “Bērnu vieglatlētika” programmu katru nedēļu apgūst aptuveni 50 bērnu. Lai bērns iesaistītos sporta veidā, viņam par to jārada interese, un šajā programmā izveidotais krāsainais inventārs noteikti palīdz piesaistīt bērnu uzmanību. Dažas no inventārā atrodamajām lietām bērni redz pat pirmo reizi, tāpēc uzreiz ir ieinteresēti ar dažādu spēļu palīdzību to visu izmēģināt," par savu pieredzi stāsta treneris.

Runājot par bērnu sporta attīstību, A. Trankalis atzīst, ka diemžēl bērnu fiziskā sagatavotība vairumā gadījumu ir diezgan zema. "Programma "Bērnu vieglatlētika" ļoti labi palīdz novērot, kuras disciplīnas kuram bērnam padodas labāk, un ar šīs izpratnes palīdzību ir vieglāk tālāk uzlabot bērnu fizisko sagatavotību un apgūt pareizu tehnikas izpildi."

Programmu "Bērnu vieglatlētika", kuras ietvaros tiek rīkoti "Bērnu vieglatlētikas" festivāli, apgūst jau aptuveni 13 miljoni bērnu vairāk nekā 130 pasaules valstīs, un 2018. gadā tā tika ieviesta arī Latvijā. Programmas virsmērķis ir bērniem saistošā veidā ar īpaša inventāra palīdzību jau agrā vecumā iemācīt pareizus kustību pamatus.

Rezultāti:

1. Saldus vidusskola

2. Grobiņas sākumskola

3. Ventspils 4. vidusskola

4. Priekules vidusskola

5. Saldus pamatskola

6. Nīcas vidusskola

7. Piltenes vidusskola

8. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

9. Krotes Kronvalda Ata pamatskola

10. Liepājas 3. pamatskola

11. Ata Kronvalda Durbes pamatskola