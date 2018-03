Papīra tilti iztur 100 kilogramus

Tilta stiprību pārbauda (no kreisās) Dāvis Stogņijenko (Raiņa 6. vidusskola), Rihards Baks (RTU Liepājas filiāle), Elvijs Puķēvics ("TV Kurzeme").

Atslēgvārdi rīgas tehniskās universitātes liepājas filiāle | papīra tilti | konstruēšanas sacensības

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiālē norisinājās papīra tiltu konstruēšanas sacensības. Tajās piedalījās 16 komandas no filiāles un pilsētas vidusskolām.

RTU Liepājas filiāles studentu pašpārvalde ideju smēlās Rīgā, kur rudenī notika šāda veida sacensības. Jauniešiem tūlīt radās vēlme tādas sarīkot savās mājās. Sacensībās piedalījās arī komanda no AS "UPB", kura vēlējās pārbaudīt savas spējas papīra tiltu konstruēšanā. Tā bija kā paraugkomanda studentiem un skolēniem. Tieši AS "UPB" sagādāja galvenās balvas uzvarētājiem.

Katru komandu pārstāvēja trīs dalībnieki, vidusskolēniem bija atļauta fizikas skolotāja klātbūtne tiltu būvēšanas sākuma daļā, taču ne visas komandas šo iespēju izmantoja, pierādot, ka spējīgi konkurēt paši saviem spēkiem un izmantojot savu izdomu. Komandām tilta konstruēšanai bija atvēlētas divas stundas. Tiltus cēla no organizatoru izsniegtajiem materiāliem (50 A4 papīra loksnēm, diviem līmes zīmuļiem, lineāla, papīra naža), kurus sponsorēja AS "Liepājas papīrs" un SIA "Freko".

Pēc konstruēšanas, kamēr žuva līme, dalībnieki cienājās ar svaigi ceptiem Grobiņas konditorejas SIA "Ducis" gardumiem un "Coffee Lovers" piedāvātajiem karstajiem dzērieniem. Tiltu izturību pārbaudīja ar RTU Liepājas filiāles studentu un SIA "AV Būvniecība" kopīgi veidoto slogošanas sistēmu.

Pirmo vietu ieguva Liepājas Valsts tehnikuma komanda, tālākās vietās ierindojās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas jaunieši, A. Puškina 2. vidusskolas un Raiņa 6. vidusskolas pārstāvji. Savukārt RTU Liepājas filiāles komandu konkurencē pirmo vietu ieguva komanda "TCB", kuras konstruētais tilts izturēja 101 kg smagu slodzi. Arī AS "UPB" komanda parādīja lielisku sniegumu – viņu konstruētais tilts izturēja 96 kg slodzi.

Sacensības par aizraujošām atzina gan skolēni, gan studenti, gan rīkotāji – RTU Liepājas filiāles pašpārvaldes pārstāvji. Jo iegūtas zināšanas un prasmes, kā var konstruēt tiltu no papīra, patīkamas emocijas un gandarījums par paveikto.