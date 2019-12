Par "X Faktorā" piedzīvoto atgādinās rožu ziedlapiņas

Atslēgvārdi x faktors | māsas rozes | mūzika | šovs | izklaide

Piecus svētdienas vakarus kanālā "TV3" varējām sekot līdzi tam, kā šovā "X Faktors" veicas liepājniecēm – dvīņu māsām Sanijai un Sanitai Rozēm. Duets izstājās tieši pirms pusfināla, negūstot pietiekamu skatītāju atbalstu. Šova dēļ daudz esot iekavēts mācībās, ir neuzrakstīti kontroldarbi, kuri jānokārto, tāpat šajā laikā nav sanācis atbraukt uz dzimto pilsētu, teic jaunās dziedātājas, taču dalību "X Faktorā" nenožēlo. Uz skatuves izdevies piedzīvot fantastiskas sajūtas, apvienojot savas mīļākās nodarbes – dziedāšanu un dejošanu.

Faniem viskrutākais plakāts

Pirmā šova "X Faktors" tiešraide televīzijā norisinājas 3.novembrī, un uz Rīgas Kinostudijas skatuves kāpa kopskaitā 12 jauni, talantīgi mākslinieki un grupas.

Liepājnieces atzīst, ka šova "X Faktors" sākums bijis ļoti stresains, jo šī bijusi viņu pirmā uzstāšanās tiešraidē. Iepriekš šādos šovos viņas nekad nebija startējušas. Nācies "ļoti piešauties" tehniskā ziņā – saprast, kas skan austiņās un kā jāsadziedas vislabākajam skanējumam.

Starp pārējiem šova dalībniekiem meitenes jutušās lieliski – daļa it kā konkurentu bijuši viņu labi draugi un paziņas. "Uzreiz ir jaukāka atmosfēra, ja cits citu pazīst," vērtē māsas, uzsverot, ka aizkulisēs valdījusi draudzīga atmosfēra, ne konkurences gars.

Šovā liepājnieces izpildīja kompozīcijas gan no pasaules, gan latviešu mūzikas zvaigžņu repertuāra. "Bija tikai nedēļa laika, lai izdomātu koncepciju nākamās tiešraides dziesmai: kā to vislabāk iznest, kas un kā notiks, kāds būs balsu sadalījums un tā tālāk, tādēļ katra nedēļas diena līdz svētdienai bija darba pilna," atklāj Sanita.

Lai viss izdotos, bija svarīgi noticēt sev un saviem spēkiem, papildina Sanija. "Mūsu izpildījums vienmēr bija pārdomāts, ļoti pievērsām uzmanību sīkām detaļām, kas arī padarīja katras dziesmas kopīgo skanējumu sulīgu. Jāsaka, ka piektajā tiešraidē mums pietrūka pārliecības par sevi, nezinu, kas tā lika justies, bet tas nospēlēja lielu lomu tajā, kā viss skanēja un kā mēs izskatījāmies."

"X Faktora" dalībnieki bija sadalīti četrās kategorijās, un katru no tām vadīja viens mentors, kas reizē darbojās žūrijā. Liepājniecēm par padomdevēju kļuva mūziķis, dziedātājs un trombonists Intars Busulis.

"Pirmā tikšanās bija grupas mēģinājumā, un viss, ko varu teikt – Intars ir ļoti aizņemts cilvēks, bet viņš darbojas ar lielu atdevi un enerģiju. Bija prieks sastrādāties ar vienu no labākajiem."

Vēl priekšnesumu veidošanā iesaistījusies un ar liepājniecēm strādājusi vokālā pedagoģe Maija Sējāne un stiliste Laura Lauziniece. "Šie cilvēki bija mums blakus katrā mēģinājumā, tad mēs arī izrunājam visas lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība," atklāj Sanija.

Vērot māsu uzstāšanos tiešajā ēterā bija ieradušies arī meiteņu vecāki un citi radi. "Mamma ļoti juta līdzi, uztraucās, vai viss izdosies, kā iecerēts. Arī draugi un radinieki mūs iedrošināja," māsas Rozes izsaka pateicību visiem par atbalstu.

"Mums bija viskrutākais plakāts, kāds jebkad bijis – ar lampiņām, un mirdzēja pa gabalu. Neviens nevarēja nolaist ne acu!"

Nu jau pēc izstāšanās no šova māsas atzīst, ka ir ļoti gandarītas par paveikto. "Nevienu brīdi nedomājām par iešanu mājās, mūsu prātos virmoja daudz ideju un vīziju jau par nākamajiem priekšnesumiem. Negribējās šovu pamest, jo mums patīk būt uz skatuves," atzīst Sanita, taču uz notikušo māsas tomēr raugoties pozitīvi.

Sanija papildina: "Jūtam, ka "X Faktors" mums ir iedevis grūdienu, lai beidzot pašas noticam saviem spēkiem. Tagad viss tikai sāksies, bet, protams, nevaram aizmirst par skolu."

Šovu pasaule tomēr uzrunā

Piedalīties "X Faktorā" liepājnieces neesot plānojušas. Pirms gada māsas baidījušās no neveiksmes, bet šogad, draugu pamudinātas, tomēr nolēmušas mēģināt. Iekšēji jutušas, ka ir gatavas sevi pieteikt visai Latvijai.

"Izvēle par labu šovam noteikti nav no tām, kuru vajadzētu nožēlot. Iegūtā pieredze ir neatsverama, jāprot no tās mācīties un to izmantot," nu jau pēc izstāšanās vērtē dvīnes.

"Vēlamies teikt milzu paldies žūrijai, kura mūsos ieraudzīja potenciālu un mūsu degsmi būt uz skatuves un mudināja neatlaidīgi strādāt pie tā, lai viss izdotos. Milzīgs gandarījums ir arī par to, ka esam uzrunājušas šova skatītājus un klausītājus. Tā ir tāds emocionāls piepildījums, strādājot pie tā, ko mīlam. Saņemt to atpakaļ ir brīnumaini."

Piedaloties "X Faktorā", radusies lielāka izpratne par pašu šovu, par to, kas notiek aizkulisēs, kur parasti kameras neielūkojas.

"Mums abām bija iespēja īstenot vienu no saviem sapnīšiem, dejot un dziedāt vienlaicīgi, izveidojot priekšnesumu, par kuru varam būt lepnas.

Esam ļoti paškritiskas, taču par katru no tiešraidēm esam gandarītas, jo zinām, cik daudz darba ieguldīts un kā viss ir izvērties," vērtē liepājnieces.

"Mums abām ļoti interesē skatuves māksla, šovu veidošana, un "X Faktors" ir lieliska platforma, kuru, mūsuprāt, katram dziedātājam vajadzētu izmantot, lai saprastu, cik viņš spēj un vai viņa spēkos ir visu apvienot."

Vēlme darīt pēc iespējas labāk bijusi ļoti spēcīgs dzinulis, kas virzījis uz priekšu.

Vaicātas, kas visvairāk motivējis, gatavojoties tiešraidēm, māsas atbild, ka ne sevis salīdzināšana ar citiem dalībniekiem. Tieši otrādi, - tas novērsis uzmanību no būtiskām lietām. "Uz katru tiešraidi vēlējāmies izdarīt vislabāko, ko varējām. Katru dziesmu uztvērām kā izaicinājumu," teic Sanita.

"Katrā no tiešraidēm atradām un ielikām kaut ko tādu, kas pašām likās interesants, un tā neziņa, kā to uztvers skatītāji, bija pat patīkama."

Kādas bija sajūtas pirms katras tiešraides? "Vieglāk bija tad, kad izslēdzu visas ārpasaulīgās domas, visas šaubas, noskaņojos brīdim, kuru izbaudīšu, atrodoties uz skatuves," saka Sanita. Satraukums bijis vienmēr, bet traucējošs uztraukums pārņēmis tad, ja par kaut ko radušās šaubas – vai zini vārdus, vai melodija nav iesēdusies, vai soļi vēl nebūtu jāatkārto. Savukārt Sanijai no saspringuma un stresa pat sākušās briesmīgas galvassāpes.

Ne tikai dzied, bet arī dejo

Kā zināms, Latvijā jau ir dziedātājas – dvīnes, kas turklāt veiksmīgi uzstājas. To, ka māsas Rozes salīdzinās ar sava aroda pārstāvēm, viņas pieļāvušas jau no sākta gala.

"Ja būtu pēc mūsu prāta, nesalīdzinātu nevienu ar nevienu. Mums ir pilnīgi cits balss tembrs, citādāks kopskanējums. Katram no mums ir savi mērķi, savas lietas, uz kurām tiecamies," uzsver Sanita.

"Mums ne tikai patīk dziedāt, bet arī dejot. Īpaši mīlam deju stilu, kas saucas urban choreography, vairāk hip-hopīgais piesitiens. Ļoti vēlamies savienot dziedāšanu ar deju uz skatuves! Sajūta bija lieliska, to realizējot "X Faktorā". Kā arī vēlamies spert soli savas oriģinālmūzikas ierakstīšanā un izlaišanā."

Esot vairāki nepabeigti darbi. Sanijai labāk padodas rakstīt dzejas rindas, toties Sanitai tuvāka ir muzikālā puse.

18 gadus vecās liepājnieces mācās Rīgas Doma kora skolā: Sanita ir mūziklu nodaļas 3. kursā, bet Sanija 2. kursā apgūst džeza vokālu. Šova dēļ mācībās ir daudz kas iekavēts, ir neuzrakstīti kontroldarbi, kurus tagad būs jākārto.

"Skola mums ļoti nāca pretī un atbalstīja. Uzskatām, ka mācīties ir mūsu pienākums. Mācības ir dāvana, kas jānovērtē," uzskata dvīnes.

Arī uz Liepāju šo nedēļu laikā neesot sanācis atbraukt ne reizi.

"Māju pietrūka, bet visā tajā aizņemtībā par to aizdomāties un žēloties nebija laika," atzīst talantīgās māsas.

"Tā kā esam izvēlējušās skolu ar mūzikas novirzienu, tieši tam arī koncentrējamies, lai pēc iespējas vairāk iemācītos visu par un ap mūziku," norāda Sanita. Brīvajā laikā meitenes labprāt uzspēlējot volejbolu un trenējoties sporta zālē, atrodot laiku arī dejošanai.

Par vienu no galvenajām piemiņas lietām no "X Faktora" dvīnes nosauc rožu ziedlapiņas. Tās viņas ievietojušas speciālā trauciņā un sargā kā piemiņu no atbalstītājiem, pirmajiem mirkļiem uz skatuves, kad saņēmušas skatītāju novērtējumu – ziedos.

Vaicātas, kam novēlētu uzvaru, meitenes attiec, ka viņām neesot konkrēta favorīta, jo katrā dalībniekā esot kas unikāls. "Novēlam, lai uzvara tiek tam, kas patiesi mīl, izjūt un zina, ko viņam nozīmē mūzika, tam, kurš apzinās, ka treniņš un sevis izzināšana ir panākumu atslēga."