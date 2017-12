Pašu rokām radītas dāvanas

Atslēgvārdi davanas | rokdarbi | idejas

Ziemassvētku laikā, kad veikalos drūzmējas dāvanu mednieki, lai iegādātos lietas, ko svētkos palikt zem savas eglītes, Liepājas rokdarbnieki dalās savās idejās, kā pagatavot dāvanas saviem mīļajiem.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem

Radošās pilnveides studijas "Mākslas Pasāža RADI” vadītāja Ilze Elizabete Rasa šo laiku pavada, bērniem aktīvi mācot dāvanas radīt pašiem.

“Vienalga, vai dāvanu paša rokām gatavojis bērns, vai pieaugušais, tajā ir ielikta sirds un dāvaniņai ir pilnīgi cita enerģija, jo to gatavojot, par dāvanas saņēmēju ir īpaši piedomāts.” stāsta Ilze.

Arī bērni, kas apmeklē viņas vadītās nodarbības, pie viņas vēršas pēc dāvanu izgatavošanas idejām. “Bērniem tas viss ir ļoti svarīgi.” Ilze kā vienu no idejām piedāvā ģipša figūriņu gatavošanu. “Tas nav tik sarežģīti, kā no malas reizēm izskatās,” stāsta idejas autore.

Vispirms jāpagatavo forma, kuru var sašūt gan ar rokām, gan šujmašīnu. Ja audumam, no kura tiek šūta forma, ir interesanta faktūra, raksts, tad tas figūrā nospiedīsies. Viss sākas ar skici – tiek izdomāts, kādu figūriņu veidot – dzīvniekus, putnus, vai kaut ko tēlainu... Formai jābūt stilizētai un vienkāršotai. Bērniem labāk būtu, ja figūra būtu vienkārša, bez lielām detaļām.

No papīra tiek izgriezts figūras šablons pareizajā izmērā, paredzot arī vīles tiesu. Tad atbilstoši izgriež audumu un sašuj. Izveidotajā formā ielej vidēja biezuma ģipša masu un gaida, kad aptuveni 15 minūšu laikā ģipsis sacietē. Kad ģipsis gatavs, to pieslīpē un apstrādā – nokrāso ar akrila krāsām, nopūš vai apstrādā dekupāžas tehnikā.

“Ja ir vēlme pagatavot vienkāršāku formiņu, ar ģipša masu var piepildīt gumijas cimdus, var izmantot gatavās silikona cepumu formas, tad var veidot gan eglīšu rotājumus, gan magnētiņus. Ja izvēlas atliet cimda formu, šo figūru var izmantot kā rotaslietu statīvu,” stāsta Ilze.

Kā vēl vienu, mazliet sarežģītāku ideju dāvanai, viņa piedāvā ziedu dekoru gatavošanu. “To pagatavošana ir mazliet sarežģītāka, jo nepieciešami specifiskāki darbarīki.”

Sākotnēji jāizvēlas dabīga materiāla audums. Ilze iesaka izmantot linu, kokvilnu vai biezo zīdu. Audumu gabaliņus iestīvina ūdenī, kam pievienota PVA līme (ūdens – līmes proporcijas ir 1 pret 2). Pēc tam ļauj audumam nožūt, lai varētu izgriezt ziedlapiņu formas četros dažādos izmēros – no mazām līdz pavisam lielām. Pēc tam katra ziedlapiņa ir jāizformē, lai iegūtu īstas ziedlapiņas apveidu. To var izdarīt, ar speciāliem vai pielāgotiem uzkarsētiem instrumentiem, galvenais, lai vienā pusē būtu metāla bumba, ar ko formēt ziedlapiņu.

Formēšanai pamatam izmanto porolonu ar kokvilnas apvalku uz kā ar karstumu formē lapiņas. Tad tās stiprina ar rokdarbu vai karsto līmi uz skaisti izvītas stieplītes, kurā augšējā daļā ir iepītas pērlītes.

Kad sakārtots zieds, tam klāt var likt piespraužamo adatiņu, vai atrast citu pielietojumu.

Eksperimentē ar pierasto

Madara Baltaiskalna jau vairākus gadus ar savu pirkstu veiklību iepriecina citus. Viņa realizē dažādas idejas – no ielūgumiem, apsveikumiem līdz pat gredzenu spilventiņiem. Ziemassvētku laikā Madara ir aktīva gaismas bumbu virteņu izgatavotāja.

“Bumbas tagad tin daudzi, tādēļ es visu laiku meklēju idejas, kā radīt ko jaunu un citādu. Paša gatavotas dāvanas ir daudz vērtīgākas. Veikalā varam nopirkt jebko – rūpnīcā radītu, nenozīmīgu. Arī izgatavojot bumbas, es domāju par cilvēku, kam tās veidoju, lai kopīgi nonāktu pie īstās krāsas, veidola,” atklāj Madara. Viņa atzīst, ka vispatīkamākā sajūta ir, kad cilvēks darīto novērtē.

Viņa rokdarbus uzskata par atpūtas veidu, kā gūt enerģiju pēc aizvadītas dienas.

“Ilgos eksperimentu periodos esmu sapratusi, ka ar ierasto bumbu tīšanas tehniku var pagatavot daudz dažādas lietas. Esmu radījusi arī lampu kupolus, dažādus nieciņus. Daudzi saka, ka nesaprot, kā man tam visam pietiek pacietības,” stāsta rokdarbniece.

Šogad viņas atklājums ir sniegavīri ar lampiņām, ko centusies izgatavot jau iepriekš, taču līdz šim Madara nebija sniegavīru izgaismojusi pavisam.

Viņas izgatavotie sniegavīri ir aptuveni 25 – 30 centimetru augsti. Ar izmēriem iespējams variēt. Viņa sākumā piepūš balonus vēlamajos sniegavīra bumbu izmēros. Kad tas izdarīts, viņa ķeras klāt tīšanai. Vēlamās krāsas diegu aptin ap balonu, sasmērē ar līmi un liek nožūt. Tikmēr izgatavo sniegavīra cepuri. No kartona izgriež pamatnīti un virsū uzlīmē apaļu filcu.

Kad bumbas izžuvušas, pārspridzina un izvelk iekšā esošos balonus. Tad atliek tikai bumbu savienošana, lampiņu ievietošana un dekorēšana pēc ieskatiem. Viņa sniegavīram ap kaklu tin lentīti, līmē pogas un acis.

Tiesa, lai izgatavotu šādu sniegavīru, jārēķinās vismaz ar diennakti, lai bumbas kārtīgi nožūtu.

Dāvanas no sadzīves priekšmetiem

Floriste un radošo darbnīcu rīkotāja Ineta Zaķe portālam atzina, ka ideju dāvanām viņai netrūkst. Viņa savām rokām dāvanas gatavo gandrīz visos svētkos.

“Arī pirms svētkiem tā ir lieliska iespēja sanākt kopā vairākiem cilvēkiem un radoši izpausties. Arī tad, ja visi taisīs dāvanu pēc viena parauga, katram sanāks kas unikāls.”

Ineta uz savas darba vietas novietojusi vairākus dekoratīvus zābaciņus, kurus grasās piepildīt ar dažādiem našķiem, ziediem un citām dāvaniņām. “Tie izgatavoti no plastmasas pudelēm, kas ir lieliska iespēja pasaudzēt dabu. Tā kā darbs nav grūts, to var darīt kopā ar bērniem,” stāsta floriste.

Sākumā 1,5 litru plastmasas pudelei nogriež augšu vietā, kur sākas sašaurinājums. Atlikušo daļu sadala tā, lai pudeles apakša būtu mazāka, nekā vidus. Tad ar karsto līmi abas daļas uzlīmē blakus uz kartona un apgriež kartona malas, lai veidotos pēdiņa.

Tālāk pudeles apstrādā pēc savas izdomas. Ineta zābakiem aplikusi sūnu un pietinusi to ar stieplīti. Citam zābaciņam izmantots audums, kas salīmēts ar karsto līmi. Tāpat viņa iesaka pielikt dažādas lentītes, pūciņas, pērlītes.

“Bieži idejas rodas tad, kad to dari, tādēļ svarīgi ir tikai iesākt,” saka Ineta.

Tāpat viņa no zeķes izveidojusi mazus sniegavīriņus. Tā kā tas pildīts ar rīsiem, to var izmantot, kā stresa spilventiņu, ar pirkstiem to mīcot un veidojot.

Ineta uzsver, ka rīsi sniegavīriem piešķir sniega efektu, jo struktūra ir “gurkstoša”.

Viņa sniegavīra izgatavošanai izmantoja sporta zeķi, kas izvilkta uz ārpusi, lai sniegavīrs būtu mīkstāks. Zeķi aptuveni pie potītes nogriež, piepilda ar rīsiem un aizsien. Ar zeķes pārpalikumu tiek izveidota cepure, kā arī virsū tiek līmēti dažādi rotājumi.