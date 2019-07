Pēta putekļainās vēstures ceļus

Atslēgvārdi ceļi | projekts | jaunieši | vēsture

Astoņi jaunieši kopā ar Vācu biedrības biedriem šovasar sekos pa pēdām Kurzemes apstaigātājam, Kurzemes ceļu inspicētājam 19. gadsimtā un ceļu kartes sastādītājam Vilhelmam Tālmanam. Biedrība īsteno projektu "Putekļainā vēsture. Kurzemes vecie ceļi" ar Vācijas Iekšlietu ministrijas finansējumu, jo ministrija atbalsta vācu kultūras mantojuma izzināšanu ārzemēs.

Šonedēļ vēstures skolotājs Agnis Timermanis, biedrības vadītāja Ieva Vera un vācu valodas speciāliste Anžela Fomina Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un pilsētas muzejā iepazīstināja skolēnus ar veco rakstību, ar senajām kartēm, Kurzemes pilsētu vēsturiskajiem nosaukumiem un citiem vēstures faktiem no laika, kad ceļus mēroja V. Tālmans. Projektā uzaicināti piedalīties jaunieši, kuri skolā mācās vācu valodu, jo arī vecie teksti, ar kuriem darīšana projektā, ir vācu valodā. Tāpēc seši skolēni ir no Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolas, bet divas meitenes – no Valdemārpils vidusskolas, viņas arī pārstāv Ventspils Vācu biedrību. Kad būs izpētītas kartes, projekta dalībnieki dosies pa "Kurzemes vecajiem ceļiem" – trīs dienas ceļos uz vecajām muižām, kuras savulaik apmeklējis V. Tālmans.

Izpētes ideja I. Verai ienākusi prātā, lasot vēsturisko V. Tālmana ceļu aprakstu – faktiski Kurzemes ceļu revīziju. Grāmata izdota 1885. gadā Jelgavā un ir kā Kurzemes enciklopēdija. Savukārt pirmais latviešu karšu zīmētājs Matīss Siliņš tajā pašā laikā izveidojis arī Kurzemes karti latviešu valodā. "Domājām, kas mums nav bijis? Ir bijusi dziedāšana, ekskursijas. Bērni ir redzējuši mūsdienu kartes, gūgli. Vakar pirmo reizi mācījās vecos gotu burtus," stāsta I. Vera. Ekskursija viena pati nebūtu tik vērtīga. Tagad, vairākas dienas pētot vecos rakstus, Kurzemes vietu vārdus, kartes, braucieni pa muižām būs daudz saistošāki – kā ekspedīcija, jo ceļinieki iztaujās arī vietējos iedzīvotājus, skatīsies, kas noticis ar vecajiem ceļiem, redzēto dokumentēs. "Skatīsimies, kas no tā visa ir palicis, kas nav. Brauksim pa tiem putekļainajiem ceļiem," teic I. Vera. 14 un 16 gadus vecajiem jauniešiem arī katram pašam būs savs atsevišķs izpētes uzdevums. Projekta noslēgumā tiks izveidots "putekļainās vēstures" buklets.

Iesaistot jauniešus, Vācu biedrības izveidotājas cer, ka organizācijas biedru pulciņš papildināsies "ar jaunām asinīm". Trešdien skolotājs A. Timermanis pārrunāja ar skolēniem ģeogrāfisko situāciju Kurzemē 19. gadsimta beigās, viņi atstāja vēsturē ieinteresētu cilvēku iespaidu. Projekts ilgs līdz 30. septembrim.