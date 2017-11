Piepilda savu sapni par studiju

Vien sperot pāris soļus sporta un deju studijā “Energy Duck”, smaidīgā telpu saimniece Agnese Frišfelde laipni steidz izrādīt telpas. Sienas nokrāsotas melnos un dzeltenos toņos, jo “es vienkārši tā gribēju,” saka Agnese. Studija sen bijis viņas mazais sapnītis uz kuru nav gājusi apzināti, taču viņa uzskata, ka galu galā viss noticis tā, kā jānotiek.

Jaunajā mājvietā, “Green House” Klaipēdas ielā, kur studija atrodas jau gandrīz gadu, iegūtās telpas ir pārvērstas līdz nepazīšanai. Vienā telpā atrodas pieci piloni jeb stieņi, lai nodarbībās varētu piedalīties 10 meitenes. Tā kā pole dance elementi nebūt nav viegli, meitenēm ir jāatpūšas, tādēļ viņas var vingrināties uz maiņām.

Atsevišķa telpa paredzēta pašaizsardzības un stiepšanās treniņiem. Tāpat izveidots kabinets treneriem, kurā Agnese uzglabā arī savu iespaidīgo apavu kolekciju.

Studijā nodarbības notiek divas dienas nedēļā, taču Agnese aizvien esot atvērta arī citu piedāvājumiem izmantot studijas telpas.

Pati meitene ir liepājniece, taču kādreiz devusies studēt uz Rīgu. Kad viņai palikuši 18 gadi, meitene izlēmusi sākt dejot eksotiskās dejas, kas sevī ietver arī pole dance. “Nezinu, kāpēc, bet es vienkārši gribēju sākt. Neatceros, kur radās ideja, bet es gāju uz savu ideju,” atminas Agnese. Pēc tam vairākus gadus gatavojusi priekšnesumus un šovus klubiem “Fontaine Palace” un „Daddy'S”.

Kad dejotāja klubā vairs nav strādājusi, daudzas sievietes interesējušās par iespēju apgūt pole dance pamatus. “Bieži ir grūti saprast, ko meitenes vēlas. Cita tiešām nopietni grib sākt trenēties, bet ir arī meitenes, kas vēlas tikai pamēģināt.

Kad vairs nav bijusi iespēja trenēties klubā, viņa vēlējusies radīt studiju arī tādēļ, lai varētu trenēties pati. “Tas nebūt nebija viegli. Ļoti daudzi cilvēki palīdzēja gan ar ieteikumiem, gan morāli atbalstot. Liepājā bija grūti arī atrast telpas studijai, īpaši tādēļ, ka vēlējos augstākus griestus, lai labāk varētu ievietot telpā pilonus.”

Agnese un viņas trenētās meitenes mēdz piedalīties pole dance sacensībās, kas ir dažādu veidu. Citās ļauts izpausties, kā vien meitenes vēlas, rādīt šovu, taču ir arī tādas, kurās drīkst izpildīt tikai elementus sportiskā manierē. “Tur arī piloni ir dzeltenā krāsā, lai cilvēkiem nerastos nepareizas asociācijas.” Bet cilvēku interese par pole dance nodarbībām tikai pieaug. Šogad sacensībās „Pole Emotion” bija arī video atlase un fināla kārtas priekšnesumi dzīvajā norisinājās sešas stundas. Sacensībās bija arī vīriešu kategorija.

Konkursā Agnesi pārņēmis satraukums, jo nācies uz skatuves doties divreiz. Pirmajā reizē uz skatuves bijuši sajaukti piloni, tādēļ numurs vēlāk bijis jāsāk no jauna.

Viņa nekad nav kautrējusies par to, ko dara, jo saprot, ka cilvēki aizvien dzīvo stereotipos.

“Visi tic tam, ko rāda filmās, tādēļ bieži vien cilvēki nesaprot, ka pole dance ir arī sportiska nozīme, ar dažādiem citiem novirzieniem, taču vairums to sasaista ar ko neķītru. Reizēm pat cilvēkiem nav vērts to skaidrot, jo cilvēki iedomājās to vienu imidžu un pie tā turas.