Piparkūkas ar svētku dekorējumu. Mazie rosās virtuvē

Dvīņu puikām Edvardam un Robertam ļoti patīk rosīties virtuvē, gatavojot dažādus kārumus. Valsts svētku dienas priekšvakarā tapa gardas piparkūkas Latvijas formā, ar kurām cienāti grupiņas biedri bērnudārzā. Tās notiesātas zibenīgi!

"Kad mājās ir divi četrgadnieki, tad viens no variantiem, kā viņus vakaros nodarbināt, ir "mazās konditorejas" ierīkošana virtuvē," mamma Ieva atklāj, ar ko aizrāvušies viņas dēli. Pārsvarā topot picas, cepumi un piparkūkas. Pēdējā laikā arī keksiņi, kuros tiekot paslēpts arī pa mazam šokolādes gabaliņam.

"Ne jau nozīme ir gala rezultātam, pats darbošanās process ir svarīgākais – mikserēšana, formiņu spiešana, dekorēšana utt." novērojusi Ieva,

un tas, ka pēc tam virtuve vācama un beržama divas stundas, esot tīrais nieks.

Konkrēti attēlā redzamās Latvijas tapušas pagājušajā nedēļā. "Parasti taisām no gatavas smilšu mīklas, kas nopērkama veikalā. Bet tovakar, dienu pirms svētku koncerta puiku dārziņā, es nekur to nevarēju atrast, tāpēc nācās improvizēt un nopirku piparkūku mīklu. Latvijas kontūras formiņa mums ir no pagājušā gada. Feisbukā ieraudzīju, ka tādas tirgo, un nopirku," atceras liepājniece.

Mīklu puikas izrullējuši, ar formiņu izspieduši piparkūkas, salikuši uz cepamplātes un šāvuši krāsnī iekšā. Pa to laiku izkausētas baltās un brūnās šokolādes glazūras pārslas, kuru masa pēcāk klāta uz izceptajām piparkūkām.

"Kamēr vēl šokolāde nebija atdzisusi, piparkūkas dekorējām ar to, kas bija mājās. Šoreiz tās bija žāvētas brūklenes, dzērvenes un godži ogas,"

Ieva pastāsta gatavošanas procesu.

Tapušos gardumus mazie konditori nākamajā dienā nesuši uz dārziņu, jo vēlējušies iepriecināt savas audzinātājas un grupas biedrus. "Piparkūkas pazudušas nemanot! Lielākais pieprasījums bijis pēc baltajām Latvijām," uzzinājusi Ieva. "Daļu aiznesu uz savu darbu, un arī mani skolēni tās noēda vienā mirklī." Ar šādu dekorējumu Rupertu mājās tradicionāli topot piparkūkas.

Šodien, Latvijas dzimšanas dienā, Ieva ar puisēniem dosies pie saviem vecākiem, lai svētkus atzīmētu radinieku lokā. Jautāta, vai līdzi būs arī pašu ceptie gardumi Latvijas formā, mamma smaidot atteic, ka mazie konditori mierā nelikšoties, – kā viena porcija notiesāta, tā jācepot nākamā.