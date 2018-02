Pirmajā konkursā ap 80 dalībnieku

Atslēgvārdi dzintara balsis | konkurss | Liepājas Mūzikas un mākslas vidusskola | lielais dzintars

9. un 10. februārī koncertzālē "Lielais dzintars" norisinājās I Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss "Dzintara balsis", kurā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konkursā labi startēja arī vairāki Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi.

"Liepājā nekad nav bijis starptautisks akadēmiskās dziedāšanas konkurss," iemeslus, kāpēc pirmoreiz sarīkots konkurss "Dzintara balsis", skaidro idejas autore, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas vokālā pedagoģe Ieva Dreimane. Konkurss noticis, lai Liepājā popularizētu akadēmisko dziedāšanu, lai veicinātu mūzikas skolas vokālās nodaļas attīstību un pilsētas vārda izskanēšanu arī šajā mūzikas nozarē.

Konkurss norisinājās četrās vecuma grupās no 9 līdz 20 gadiem, katrā grupā atsevišķi uzstājās solisti un ansambļi – dueti, trio, kvarteti. Un I. Dreimane atzīst, ka dalībnieku atsaucība, ņemot vērā, ka tas bija pirmais konkurss, bijusi negaidīti liela, piedalījās aptuveni 80 konkursantu no Liepājas, Rīgas, Valmieras, Ventspils, Staiceles, Klaipēdas, Mažeiķiem, Kauņas, Viļņas un Tallinas. Pats konkurss norisinājās 9. februārī visas dienas garumā koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē. Konkursantus vērtēja četru cilvēku žūrija – vokālais pedagogs Mārtiņš Zvīgulis no Rīgas, Nora Vītiņa no vokālās grupas "Latvian Voices" Rīgā, LMMDV vokālās mūzikas izglītības programmu vadītāja, vokālā pedagoģe Mārīte Lazdāne un Berlīnes Valsts operas vokālā pedagoģe Sņežana Nena Brzakoviča.

Lai gan liepājnieki pie pašām augstākajām godalgām netika, konkursā viņiem labi panākumi. A grupā divas 2. vietas – liepājnieču Darjas Karginas, Viktorijas Zakuskinas, Alises Anženko un Kristas Vinkleres kvartetam no mūzikas skolas, kā arī vokālā ansambļa "Gaismiņa" trio, kurā dziedāja Evelīna Ate, Līva Liepiņa un Marija Kalneniece. B grupā atzinības rakstu ieguva liepājnieks Raivo Jonass, bet 3. vietu R. Jonasa un Lindas Lankas duets. Savukārt C grupā 2. vietu ieguva Elizabete Katrīna Elere.

Žūrijas pārstāve M. Lazdāne skaidro, ka vērtēta konkursantu vokālā tehnika, mākslinieciskais izpildījums, artistiskums un kopiespaids, proti, kā vokālisti sevi parāda uz skatuves. "Bijām pārsteigti, ka pieteikušies tik daudz dalībnieku. Konkurence bija liela," viņa vērtē. "Mūsu bērni ļoti labi nostartēja. Pēc savām spējām un varēšanas," uzsver M. Lazdāne, taču piebilst, ka jāpadara liels darbs, lai būtu vēl labāki.

Konkursa "Dzintara balsis" rezultātus paziņoja piektdienas vakarā, kad norisinājās laureātu koncerts. Bet nākamajā dienā, 10. februārī, notika meistarklases – S. N. Brzakoviča konkursa laureātiem vadīja vokālās dziedāšanas nodarbību, bet M. Zvīgulis stāstīja par rīkles tehniku un artikulācijas nozīmi dziedāšanā. Arī tas bija ieguvums bērniem un jauniešiem, kuri apgūst vokālo mākslu.

"Pirmais konkurss aizvadīts diezgan labi," secina I. Dreimane. Saņemtas ļoti labas atsauksmes gan no dalībniekiem, gan žūrijas. Viņa gan atzīst, ka ir arī kļūdas, no kurām jāmācās. Nākamais konkurss, visticamāk, norisināsies divās dienās. Viena ir pārāk nogurdinoša gan konkursantiem, gan vērtētājiem.