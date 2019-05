Pumpuri izplaukuši

Atslēgvārdi rave team | pumpurs | projekts | biedrība

Kopš janvāra pus gada garumā projekta „Pumpurs“ ietvaros vairākās biedrībās jauniešiem tika sniegts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Dažādas aktivitātes norisinājās arī biedrībā „Rave Team“, kas 23.maija vakarā kopīgi atzīmēja projekta noslēgšanos.

Biedrības telpās Spīķera ielā 19/23 jaunieši kopīgiem spēkiem bija noorganizējuši pasākumu, lai tā ietvaros atskatītos uz paveikto, iegūto, kā arī kopīgi pavadītu labu laiku. Pēc kopīgas filmas „Rave“ noskatīšanās, biedrība turpināja nelielās svinības ar kendamas sacensībām, kā arī, protams, svētku torti.

“Šobrīd mūsu “Pumpurs” ir ticis līdz finālam, jauniešiem piedzīvojot milzum daudz pozitīvu emociju. Jauniešu iesaistīšanās treniņu sagatavošanas un realizācijas procesos kādam bija liels pārbaudījums, kādu ļoti ieinteresēja, bet citam ir bijis atklājums par it kā ikdienišķām lietām, kas ieraudzītas no cita skata punkta”, stāsta biedrības līderis un viens no projekta mentoriem Agris Klēpis.

“Mēs esam īstenojoši to, ko bijām iztēlojušies jau pirms četriem gadiem. Mums ar sievu bija vīzija par šādu projektu, kurā iedvesmot jauniešus, taču nebija tam finansiālo līdzekļu. Šis bija risinājums, lai visi būtu apmierināti. Čaļi saprata, kas ir vajadzīgs, viņiem radās degsme – ieguvums ir ļoti liels! Ja tu gribi darboties kvalitatīvi, ir jādara daudz!” atzīst A.Klēpis.

Valters Grasmanis atzina, ka projekta ietvaros guvis lielu pieredzi.

„Saprotu, kā notiek pasākumu veidošana, kā komunicēt ar cilvēkiem. Bet pats svarīgākais, manuprāt, bija iepazīt jaunus cilvēkus - tie nebija tikai mūsu viesi. Arī ar komandas biedriem sāku saprasties labāk.“

Projekta ietvaros Valters nokļuva arī televīzijā – par viņu veidoja sižetu raidījumam „Klase“ un ļāva puisim ieskatīties televīzijas raidījumu, seriālu tapšanas aizkulisēs.

Savukārt Ralfs Bārtnieks atzina, ka daudz iemācījies par fotodizainu. „Iemācījos pārvarēt bailes, runāt cilvēku priekšā, jo biju spiests to darīt.“

Mentora programmā “Treneris” jaunieši ieguva atbildes uz to, kāpēc viņiem patīk nodarboties ar BMX Freestyle, kādas ir viņu līdzšinējo panākumu atslēgas, kā tās izmantot arī citās dzīves jomās. Jaunieši iepazinās ar trenera darba ikdienu un aizkulisēm, izpētīja to un, izmantojot iegūtās zināšanas, novadīja BMX Freestyle amatieru grupas treniņu, uzlabojot arī savu treniņu procesu.

Taču “Mazās dzīves skolas” semināru programmas ietvaros ir notikušas piecas tikšanās ar sabiedrībā un sportistu vidē zināmiem cilvēkiem. Kopš janvāra biedrībā viesojās Latvijas vadošais snovbordists Toms Petrusevičs un viņa treneris Inars Birmanis, mūziķis Gatis Irbe jeb Gacho, Latvijas un Baltijas labākais MTB free style braucējs Māris Orniņš, motosportists un treneris Lauris Freibergs. Tāpat arī pašu komandas biedrs Patriks Vīksna stāstīja par piedalīšanos Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs Argentīnā, dalījās iespaidos. Tikšanās aktīvi apmeklēja arī jauniešu vecāki.

"Diskusiju mērķis bija dot iespēju atbalstāmām personām sadarbībā ar mentoru veikt pasākuma organizatoriskos darbus, veikt darbu grupā un ar komandas biedriem, veicināt spēju klausīties, saprast un izdarīt secinājumus.

Jaunieši ir guvuši jaunu pieredzi, aktualizējuši izglītības nepieciešamību, iedvesmojoties no uzaicināto personu pieredzes," atzīst Agris Klēpis.

Vēl projekta ietvaros jauniešiem tika dota iespēja piedalīties divās izglītojošās lekcijās - “Iepazīsti sevi, lai sasniegtu mērķi”, kuru vadīja Gustavs Butelis, sabiedrībā zināms kā Arstarulsmirus, bet lekciju “Ķermeņa funkcionālā stāvokļa izvērtējums un ietekmējošie faktori” vadīja fizioterapeite Agnese Rāte.

Šobrīd sportisti gatavojas nākamajām sacensībām – sestdien puiši dodas uz "FISE" Pasaules kausa posmu Francijā. Taču paralēli norisinās gatavošanās piektajām ekstrēmo sporta veidu sacensībām "Mad Liepāja", kas norisināsies 6. un 7.jūlijā.