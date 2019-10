Pūtēju orķestris "Liepāja" konkursā Kaļiņingradā izcīna Grand Prix

Atslēgvārdi pūšaminstrumenti | orķestris | LMMDV | bjc | konkurss

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) un Liepājas BJC pūtēju orķestris "Liepāja" no starptautiskā pūšaminstrumentu orķestru konkursa "Bezsmertnij orkestr" Kaļiņingradā (Krievija) atgriezies ar izcīnītu Grand Prix defilē programmā.

"Šis nebija plezīra pasākums, bet ļoti nopietns konkurss, kura starptautiskajā žūrijā nevienam nebija mazāks grāds par profesoru," par panākumu ir gandarīts orķestra vadītājs Valērijs Šestilovskis.

Konkurence konkursā bijusi ļoti spēcīga, viņš stāsta. Dalībnieki bija no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, Slovēnijas, Ungārijas, Baltkrievijas, Krievijas, Serbijas, Igaunijas un Taivānas.

Studentu orķestru grupā, kurā startēja "Liepāja", bija pārstāvji no vairākām Krievijas pilsētām, Polijas un Taivānas.

Taču Grand Prix piešķirts kopvērtējumā, izvērtējot visas četras dalībnieku kategorijas. Par koncertprogrammu orķestris novērtēts ar pirmo vietu.

"Laukā auksts, vējains," V. Šestilovskis stāsta par grūtajiem konkursa defilē apstākļiem. "Bija tik šausmīgs laiks, ka atcēla gājienu un paraugdemonstrējumus ielās."

Spilgts bijis konkursa noslēguma koncerts filharmonijā, kad spēlējis koporķestris Kazahstānas un Taivānas diriģentu vadībā. Ar Ņižņijnovgorodas orķestri no Krievijas varētu veidoties sadarbība, saka V. Šestilovskis.

"Skolēni lielajiem parasti ieliek, jo ir pavisam cits azarts," orķestra vadītājs uzsver, ka liepājnieki bijuši atšķirīgi no pārējiem.

Orķestra defilē horeogrāfe Aina Apene stāsta, ka strādājuši, lai šovs būtu skatāms un baudāms: "Veidojām zīmējumus, likām soļus. Esmu deju skolotāja, tāpēc izmantoju deju soļus, kurus orķestris var izpildīt. Deju studijas "Rotaļa" mažoretes vēl pieliek skaistumu klāt. Arī pārējie konkursa dalībnieki bija labi, bet ar tādu zaldātu stilu vairāk."

LMMDV profesionālās ievirzes pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu vadītāja Kristīne Varažinska stāsta, ka kolektīvā muzicēšana ir viens no veidiem, kā bērni var parādīt to, ko apguvuši individuāli: "Viņu vecumā ir svarīga vienaudžu atzinība un ir svarīgi redzēt, ka vienaudži dara to pašu, ko viņi. Kopīga muzicēšana motivē strādāt un iedrošina. Ne katrs ir tik drošs, lai viens izietu uz skatuves un būtu solists. Orķestrī bērni iemācās komunicēt, risināt problēmas un kļūst patstāvīgi."

K. Varažinskai ir prieks par orķestra panākumiem un arī par orķestra tradīciju atdzimšanu. "Pavasarī pūtēju orķestrim svinēsim 50+10 gadu jubileju. Tā darbā bija pārrāvums, bet nu jau būs desmit gadi jaunizveidotajam orķestrim," viņa pastāsta.