Piektdien Liepājas Universitātes aktu zālē notika informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu un studentu tikšanās. Topošajiem IT speciālistiem bija iespēja uzzināt, kādas prasmes no viņiem sagaida potenciālie darba devēji un kādas aktualitātes šobrīd valda nozarē.

Pasākumā piedalījās dažādi informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas ir ieinteresēti, lai Liepājā attīstītos IT joma un lai šeit rastos daudz augsti kvalificētu IT speciālistu. "Pirms daudziem gadiem es, tāpat kā jūs, atnācu uz šādu pasākumu, un man iedeva vizītkarti. Tas bija mans IT karjeras sākums. Nu jau astoņus gadus programmēju," sacīja Agate Ambule, kas organizēja un vadīja pasākumu.

Īsās prezentācijās ar uzņēmumiem iepazīstināja pārstāvji no "Accenture", "Baltic IT", "BrainAgents", "Emergn", "Giraffe360", "TestDeLab", "Tieto Latvia" un "InPass". Katrs no viņiem pastāstīja, ar ko uzņēmums nodarbojas, kādas jomas darbinieki tam nepieciešami, kādas apmācību iespējas uzņēmums piedāvā jaunajiem darbiniekiem, kā arī iepazīstināja jauniešus ar jau šobrīd brīvajām vakancēm.

Tā kā uz tikšanos bija ieradušies ne tikai latviešu jaunieši, bet arī Liepājā studējošie no citām valstīm, uzņēmumu pārstāvji klātesošos uzrunāja gan latviešu, gan angļu valodā.

Tomēr vērtīgākā bija tieši pasākuma otrā daļa, kad interesenti jau individuāli varēja uzrunāt uzņēmumu pārstāvjus, izvaicāt par nepieciešamajām prasmēs un zināšanām, kā arī parādīt savu portfolio vai iesniegt CV.

Pasākumu organizēja IT profesionāļu tīklošanās pasākuma "IT Waffle Meetup" sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Liepājas Speciālo ekonomisko zonu.